Von Anna Manceron

Region Schwetzingen. Zwei neue und ein bekanntes politisches Gesicht werden die Interessen der Wähler im Spargelsprengel in den nächsten fünf Jahren auf Landesebene vertreten. Andre Baumann (Grüne) und Andreas Sturm (CDU) ist bei der Landtagswahl am Sonntag gleich im ersten Anlauf der Sprung ins Landesparlament geglückt. Daniel Born (SPD) sitzt bereits seit 2016 für die Sozialdemokraten im Stuttgarter Landtag. Er konnte sein Zweitmandat erfolgreich verteidigen. Wie haben die Kandidat im Einzelnen abgeschnitten? Was ist mit den anderen Parteien? Und wo steht der Spargelsprengel im Vergleich zum Rest des Landes? Eine Analyse.

Die großen Gewinner dieser Wahl sind die Grünen – sowohl auf Landesebene als auch in der Region. Nicht nur im Spargelsprengel, sondern auch in den Nachbarwahlkreisen Wiesloch, Weinheim, Sinsheim, Heidelberg und Mannheim holte die Öko-Partei die Direktmandate. Im Wahlkreis Schwetzingen hat Andre Baumann in fast jedem Ort die Nase vorn – außer in Reilingen. Dort konnte sein Mitbewerber von der CDU einen Mini-Vorsprung für sich verbuchen. In allen anderen Kommunen dominieren die Grünen aber sehr deutlich.

Mit 31,3 Prozent liegt Baumanns persönliches Ergebnis knapp unter dem der Grünen im Land (32,6 Prozent). Das gute grüne Ergebnis seines Vorgängers Manfred Kern bei der Landtagswahl 2016 konnte er noch einmal um 4,7 Prozentpunkte verbessern. Die meisten Stimmen erzielte der 48-Jährige nicht in seiner Heimatstadt Schwetzingen (34 Prozent), sondern in Eppelheim. Dort siegte Baumann mit satten 36,2 Prozent. "Ich bin sehr glücklich über dieses eindeutige Ergebnis – auf Landesebene und im Wahlkreis", erklärte Baumann. "Aber es ist auch ein Auftrag für sehr wichtige politische Weichenstellungen."

Für Andreas Sturm war es am Sonntag eine enge Kiste. Erst spät in der Nacht erfuhr der CDU-Bewerber, dass er über ein Zweitmandat in den Landtag einziehen darf. "Ich bin sehr erleichtert", erklärte Sturm am Montag. Der 34-Jährige konnte 23,6 Prozent der Stimmen im Wahlkreis für sich verbuchen. "Damit kann ich gut leben", sagte er. Sein Ergebnis liegt auch knapp unter dem Landesschnitt seiner Partei (24,1 Prozent). Verglichen mit der letzten Landtagswahl verzeichnet die CDU im Sprengel einen Verlust von 1,4 Prozentpunkten. Allgemein dürfte der Frust bei den Christdemokraten recht groß sein. Schließlich war der Wahlkreis viele Jahre lang eine "schwarze Hochburg", in der die CDU ein Direktmandat nach dem anderen für sich verbuchte. Das hat sich nun – wie in vielen anderen Wahlkreisen im Land – geändert. Der Sozialdemokrat Daniel Born hält sich mit 14,8 Prozent im Sattel. Der 45-Jährige war 2016 mit einem Zweitmandat in den Landtag gelangt. Nun warten fünf weitere Jahre im Parlament auf ihn. "Wir sind in Nordbaden auf dem dritten Platz gelandet, das ist ein Platz besser als vor fünf Jahren", berichtet Born. Im Vergleich zur letzten Landtagswahl (15,4 Prozent) schnitt er diesmal etwas schlechter ab, steht aber noch besser da als die SPD im Land mit 11 Prozent. Das Ergebnis auf Landesebene stimme ihn aber nicht traurig, sondern kampfesmutig. Einen Erfolg kann Born auf jeden Fall für sich verbuchen: Er hat der AfD den Rang als drittstärkste Kraft im Wahlkreis abgelaufen. Apropos: Die Alternative für Deutschland kann man getrost als großen Verlierer dieser Wahl bezeichnen. Auf Landesebene fällt sie von 15,1 Prozent (2016) auf 9,7 Prozent. Noch dramatischer stürzt die Partei im Wahlkreis Schwetzingen ab: von 19,1 Prozent (2016) auf 10,5 Prozent. Ihr Kandidat Karlheinz Kolb zieht nicht in den Landtag ein. Sein Vorgänger Klaus-Günther Voigtmann war 2016 über ein Zweitmandat ins Parlament gekommen, aber er wurde nicht wieder nominiert.

Zu den "kleinen" Gewinnern der Landtagswahl gehören die Freien Demokraten. Sie holten landesweit 10,5 Prozent und verbesserten sich auch im Wahlkreis Schwetzingen von 7 Prozent (2016) auf 8,2 Prozent. Für ein Zweitmandat reichte es für den Oftersheimer Unternehmer Holger Höfs aber nicht. Der gab sich trotzdem zufrieden: "Unser Ziel war es, ein zweistelliges Ergebnis zu bekommen und die AfD zu überholen. Das haben wir erreicht", so der Liberale. Florian Reck (Die Linke) hatte bei dieser Wahl keine Chance. Zwar konnte er 3,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, aber seine Partei scheiterte auf Landesebene erneut an der Fünf-Prozent-Hürde. Alle anderen Parteien im Wahlkreis kamen zusammengerechnet auf 11,7 Prozent.

Die Wahlbeteiligung fiel diesmal geringer aus als bei der letzten Landtagswahl – sowohl im Land als auch im Sprengel. 2016 lag sie im Wahlkreis Schwetzingen bei 70,6 Prozent, diesmal waren es nur noch 62 Prozent. Daran ändert auch der außerordentlich hohe Anteil an Briefwählern nichts. Wie viele Menschen im Wahlkreis ihre Stimme per Post abgegeben haben, konnte im Landratsamt am Montag noch niemand sagen.