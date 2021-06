Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Manche haben es vermutlich schon geahnt, den Grimm’schen Brüdern ist bei einem Märchen ein Fehler unterlaufen: Der "Gestiefelte Kater" ist eine "Gestiefelte Katze"! Mitten in der Coronazeit hat die 42-jährige Schwetzingerin Tanja Hamleh gemeinsam mit Co-Autor Klaus-Dieter Köhler das Märchen neu erfunden. Es ist Teil des neuen Projekts "Kinderopern Open-Air in Schwetzingen und Umgebung" des Vereins Tournee-Oper, das vom Land Baden-Württemberg nun mit 14.000 Euro gefördert wird. Tanja Hamleh freut sich: "Mit dieser Unterstützung können wir Open-Air-Vorstellungen für Kinder gestalten. Wir erhalten eine Förderung für unsere Arbeit, nicht fürs Nichts-Tun."

Die Künstlerin und Sängerin Tanja Hamleh ist ein musikalisches Multitalent. Sie hat unter anderem an Kindertheatern in Köln und Hamburg Erfahrungen gesammelt. 2009 gründete sie ihren eigenen Verein Tournee-Oper, der Kinderopern rund um berühmte Arien in Kindergärten, Schulen und Theatern anbietet. Sie startete ihr Engagement in der Garage ihrer Eltern mit zwei Bühnenbildern und vielen Ideen. Rasch war sie erfolgreich. Mit ihrem Team gestaltet sie rund 400 Vorstellungen pro Jahr.

Mit dem ersten Lockdown im März 2020 kam jedoch alles zum Stillstand. Tanja Hamleh, Mutter von zwei vier und sechs Jahre alten Kindern, erzählt: "Ich war ein Wochenende lang sehr verzweifelt. Aber dann habe ich ein Not-Atelier eingerichtet und den ersten Film aufgenommen." Es war eine Video-Nachricht an ihren Kurs zur musikalischen Eltern-Kind-Früherziehung. "Daraufhin habe ich so viel Unterstützung erhalten. Das hat mir Mut gemacht."

Nichtsdestotrotz: Es kam eine Absage nach der anderen. Doch Tanja Hamleh konnte die Kindergärten und Schulen überzeugen, die Stornierungen ohne Stornierungsgebühr in Verschiebungen zu verwandeln. "Fast alle haben mitgemacht", sagt sie. Das bedeutet: Sobald die Aufführungen von Kinderopern unter den neuen Corona-Regeln möglich sind, haben die Hamleh-Opern sofort einen festen Platz im Terminkalender von Schulen und Kindergärten. "Wir sind bereit", so die Theatermacherin.

Ihr Erfolgsrezept kennt viele Zutaten: Da ist ihre Liebe zu Kindern. "Ich kann Gefühle von Kindern nachempfinden", sagt sie. Für die Kinder schreibt sie eigene Opern-Storys rund um berühmte Arien: "Aida und der magische Zaubertrank", "Papageno und die Zauberflöte" und andere. Bei den Musik-Shows dürfen Kinder vor Ort mitwirken – und alle können mitsingen. Normalerweise. In Coronazeiten ist das verboten. "Das tut mir weh", erklärt Tanja Hamleh. "Doch wichtig ist, dass überhaupt wieder Veranstaltungen stattfinden dürfen."

In dem Märchen "Es war einmal" ist die Welt ins Chaos geraten: Gut wird zu Böse und umgekehrt. Nur ein Professor und die gestiefelte Katze können die Märchenwelt wieder in Ordnung bringen. Dafür schlüpft Tanja Hamleh persönlich in die Rolle der Katze mit pinkfarbenen Stiefeln. Speziell für die Zeit der Pandemie wurde die Inszenierung verfilmt. "Wir können Schulen ein Handout für die Vorbereitung und die Film-Vorführung liefern", erklärt Tanja Hamleh.

Trotz aller Zuversicht sei gesagt: Es war und ist schwer. Die 42-Jährige musste ihre Mitarbeiter erst in Kurzarbeit schicken und dann einige Mitglieder ihres Teams entlassen. Ihre Eltern erkrankten an Covid-19, ihr Vater musste ins Koma versetzt und künstlich beatmet werden – und seine Tochter durfte ihn nicht besuchen. "So haben wir Nachrichten und Lieder aufgenommen. Das Tonband wurde dann für meinen Vater auf der Intensivstation abgespielt", erinnert sie sich. Später erzählte ihr Vater, dass er die Stimmen im Koma gehört habe.

Mit einem Lächeln sagt Tanja Hamleh heute: "Ich hatte einfach keine Zeit, mutlos zu sein." Im Gegenteil, sie hat eine Online-Ausbildung zum Familien-Coaching begonnen. So lernt sie zum Beispiel, dass Kinder in Krisen bei einem "Krafttier" Stärke finden können. Vielleicht ist das sogar eine Idee für die nächste Kinderoper.

Das Impulsprogramm "Kunst trotz Abstand" des Landes Baden-Württemberg unterstützt die Arbeit von Kultureinrichtungen, Vereinen und freien Künstlern. Seit September 2020 wurden 177 Projekte im ganzen Land mit rund 4,9 Millionen Euro gefördert. Die Mittel stammen aus dem Corona-Hilfsprogramm für Kunst und Kultur.