Von Peter Wiest

Schwetzingen/Mannheim. Das Ende ist nach wie vor offen – aber es ist zumindest ein Ende absehbar. Am 19. Juni soll das Urteil verkündet werden im Prozess um die Zahlung einer Provision für den Verkauf der Schwetzinger Wollfabrik inklusive zweier Häuser, den der Immobilienberater Orhan Ekici gegen den Wollfabrik-Käufer Joachim Schulz angestrengt hatte. Dies legte am Freitag das Mannheimer Landgericht fest nach einem letzten Sitzungstermin, der im Rahmen der Beweisaufnahme angestanden hatte.

Strenge Abstandsregeln sowohl bei den Prozessbeteiligten als auch bei den Besuchern: Das waren die ungewöhnlichen Rahmenbedingungen der Sitzung, an der sowohl Orhan Ekici als auch Joachim Schulz mit ihren Anwälten teilnahmen. Immerhin: Schutzmasken mussten während der Verhandlung nicht getragen werden.

Die gerichtliche Auseinandersetzung um die Zahlung einer Courtage für den Verkauf der Wollfabrik läuft bereits seit Mitte letzten Jahres. Sie hatte von Anfang an für reichlich Aufsehen und Diskussionen gesorgt, in Anbetracht der Bekanntheit des Veranstaltungshauses nicht nur in Schwetzingen, sondern in der gesamten Region. Nach dem Verkauf der Event-Location als Gesamtobjekt inklusive zweier benachbarter Häuser im Dezember 2018 vom damaligen Besitzer Harald Zimmermann und dessen Ehefrau an den neuen Eigentümer Joachim Schulz für insgesamt über drei Millionen Euro forderte der Schwetzinger Immobilienberater Orhan Ekici von Schulz eine Provision in Höhe von 3,57 Prozent dieses Betrags inklusive Steuern – also deutlich über 100.000 Euro. Dies habe er bereits vor dem Verkauf in einem Exposé zum Ausdruck gebracht, das er Schulz übergeben habe; zudem habe er es mehrmals in E-Mails und WhatsApp-Nachrichten an den Käufer deutlich gemacht.

Der neue Wollfabrik-Besitzer behauptete demgegenüber, zu einer solchen Zahlung bestehe für ihn keinerlei Verpflichtung, da er diese niemals eingegangen sei, weder mündlich noch schriftlich. Nach drei Prozesstagen Mitte und Ende letzten Jahres sowie im zurückliegenden Februar war noch keine Entscheidung absehbar, und es stand weiter Aussage gegen Aussage.

Deshalb war für Freitag erneut die Vernehmung einer Zeugin anberaumt worden. Zudem hatte das Gericht dem Kläger im Februar auferlegt, das Exposé vorzulegen, das er Joachim Schulz übergeben haben will. Inwieweit diese Vorlegung mittlerweile bei Gericht erfolgte, war nicht zu erfahren.

Im Blickpunkt standen dafür umfangreiche Aussagen einer Mannheimer Rechtsanwältin, die im Zuge des Wollfabrik-Verkaufs von Harald Zimmermann mit der Wahrnehmung seiner Interessen und seiner rechtlichen Vertretung beauftragt worden war. Nach deren Ausführung hat es keine schriftliche Vereinbarung über die Zahlung einer Provision gegeben – auch wenn Zimmermann eine solche in die Wege habe leiten wollen, da ihn Ekici zumindest am Beginn beim Verkauf unterstützt habe. Joachim Schulz jedoch habe einen solchen Vertrag für sich selbst abgelehnt; dies unter anderem auch, weil er nach seiner Schilderung mit Ekici in eine heftige Auseinandersetzung geraten gewesen sei, so die Anwältin weiter.

Nachdem deswegen der Verkauf des Objektes im August 2018 vorübergehend auf Eis gelegen habe, hätten ihr Zimmermann und Schulz schließlich Anfang Dezember 2018 bei einem Treffen mitgeteilt, Ekici habe sich "wenn auch widerwillig" nach einem Gespräch mit dem ehemaligen Besitzer bereit erklärt, einen angebotenen Provisionsbetrag in Höhe von 25.000 Euro zu akzeptieren, so die Anwältin weiter. Sie habe daraufhin eine schriftliche Vereinbarung darüber entworfen, die jedoch von dem Immobilienberater nicht unterschrieben worden sei.

Sie selbst habe, wie sie auf Nachfrage betonte, mit Ekici nie über eine solche Vereinbarung gesprochen. Die Frage, ob dieser nach ihrer Kenntnis jemals gesagt habe, ob er mit einer Provision von 25.000 Euro einverstanden sei, beantwortete sie mit "Nein".