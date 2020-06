Die Räume des Theaters am Puls in der Marstallstraße sind zu klein, um 90 Zuschauer mit Sicherheitsabstand zu beherbergen. Joerg Steve Mohr denkt über ein Open-Air-Theater im Sommer nach und sucht nach einem größeren Raum für die Herbst- und Wintersaison. Foto: len

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Bei dem Begriff "systemrelevant" denken die meisten wohl an Krankenhäuser, Rettungsdienste und Polizei oder Feuerwehr. Oder an den Lebensmittelhandel, die kommunale Verwaltung und die Wasser- und Energieversorgung. Keine Frage: Ohne diese wichtige Infrastruktur wären wir in der Krise ziemlich aufgeschmissen. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, der für den gesellschaftlichen Zusammenhalt nahezu unerlässlich ist. Denn ohne Kultur gäbe es auch keine Zivilisationen, davon ist der Intendant des Schwetzinger Theater am Puls, Joerg Steve Mohr, überzeugt.

Kultur – und vor allem die Bühne – sei ein Raum für gesellschaftliche Reflexion. Insofern ist Kultur für ihn systemrelevant. Nur sei dieser Gedanke in Politik und Gesellschaft leider nicht so stark verankert.

Auch die wegen der Corona-Pandemie ins Leben gerufenen Hilfsprogramme sind in den Augen des Theatermachers wenig zielführend. Da ist zum Beispiel das Programm "Kultursommer 2020", mithilfe dessen Theater Geld für die laufende Saison beantragen können. "Der Haken ist im Kleingedruckten", so Mohr. Die Gelder müssen die Kulturschaffenden nämlich mit einem fertigen Konzept bis zum 15. Juni beantragen, und das betreffende Theaterstück muss bis zum September auf die Bühne kommen.

"Die Fristen sind für einen Theaterbetrieb im Ausnahmezustand hoch anspruchsvoll", sagt Mohr. Zum Konzept gehöre beispielsweise ein Spielort, und mit dem könne er bis dato nicht dienen. "Ich führe Verhandlungen mit der Schlossverwaltung, aber das Ende ist völlig offen", berichtet der Intendant.

Er steckt in einer Zwickmühle: Für das Beantragen der Gelder fehlt das Verhandlungsergebnis mit der Schlossverwaltung. Und für die Verhandlungen bräuchte er eigentlich eine konkrete Finanzierung. Auch das Programm "Kultur mit Abstand" ist für das kleine Theater am Puls mit seinen 90 Plätzen wenig sinnvoll. Ein Problem, mit dem zurzeit vor allem die kleinen Theater kämpfen.

Technische Alternativen wie Streaming – das Übertragen der Vorstellung per Video über das Internet – bringen da nicht viel: Denn ein Theater besteht nicht nur aus dem Schauspiel auf der Bühne. Auch das Publikum ist Teil der Vorstellung. Erst im Zusammenspiel der Akteure entfaltet sich die Magie des Theaters. "Sobald da eine Mattscheibe dazwischengeschaltet wird, geht dieser Zauber unwiederbringlich verloren", sagt Mohr.

Deshalb lebt das Theater für ihn erst dann wieder auf, "wenn Zuschauer und Schauspieler wieder in einem Raum zusammenkommen und sich gegenseitig berühren". Insofern hätte er es begrüßt, wenn die Politik klar kommuniziert hätte, dass es mit Theatern und anderen Kulturereignissen, die auf Publikum angewiesen sind, dieses Jahr nichts mehr wird.

Vielleicht, so Mohr, hätten die Menschen gemerkt, welche Bedeutung die Kultur hat – und dass es sie nicht umsonst geben kann. Er ist überzeugt, dass die Kulturförderung nach der Corona-Krise starke Einbußen erfahren wird.

Angesichts ihres gesellschaftlichen Stellenwerts ein Unding, so der Schwetzinger Intendant. Denn wenn man genau hinsehe, vereinten Theater, Opern, Konzerte und Ballett-Vorstellungen deutlich mehr Zuschauer als die Fußballbundesliga. Und zähle man alle Kräfte mit, sei die Branche ein deutlich größerer Wirtschaftsfaktor. Das Theater am Puls verzeichnet aufgrund der Corona-Maßnahmen für die Monate März bis Mai ein Minus in Höhe von 24.000 Euro. Für den Sommer denkt Mohr nun über ein kleines Open-Air im Freien nach. Außerdem sucht er einen Raum für die Herbst- und Wintersaison, in dem 90 Menschen unter Einhaltung des Abstandsgebots Platz finden. Im angestammten Theaterraum wird dieses Jahr wohl nichts mehr passieren. "Die Räumlichkeiten geben das einfach nicht her", so Mohr.

Aufgeben wird er deshalb trotzdem nicht. Irgendwo müsse es doch einen geeigneten Raum oder eine Halle geben. Insgeheim denkt Mohr dabei sogar an das Rokokotheater im Schloss. Natürlich weiß der Intendant, dass er sich das mit seinem Theater eigentlich nicht leisten kann. Aber manchmal geschehen im Alltag ja doch kleine Wunder.