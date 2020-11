Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Bebauung des ehemaligen Pfaudler-Geländes soll eine grüne Mitte erhalten und ein Zentrum für urbane Lebensqualität werden. Mit einer digitalen Bürgerinfo aus dem Palais Hirsch, an der zeitweise bis zu 137 Bürger online teilnahmen, erläuterten die Planer und Architekten sowie Bauherr Andreas Epple vom gleichnamigen Heidelberger Immobilienentwickler den aktuellen Stand der Planungen. Oberbürgermeister René Pöltl begrüßte die Teilnehmer via Bildschirm. Aufgrund der Corona-Vorschriften waren im Palais Hirsch keine Besucher zugelassen.

Der Rathauschef umriss kurz die Grundideen für den neuen Stadtteil, der demografisch und sozial durchmischt sein soll. "Es soll eine lebendige Heimat für alle Generationen und Lebensstile werden", betonten Pöltl und Epple. Deshalb wolle man auch geförderten Wohnraum anbieten. Die Stadt werde mithilfe ihrer städtischen Wohnungsbaugesellschaft versuchen, bereits im ersten Bauabschnitt 20 Wohnungen zu kaufen und diese zu günstigen Preisen anbieten.

Epple und Architekt Florian Krieger präsentierten den gestalterischen Entwurf für das Areal, auf dem einst das Industrieunternehmen Pfaudler Großtanks für die Chemie- und Pharmaindustrie herstellte. "Ich glaube, dass sich der Mehraufwand mit drei Architekturbüros gelohnt hat", sagte Epple. Die bisherigen Anregungen der Bürger habe man so weit wie möglich in die Planungen aufgenommen. Mit einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke über die Bahnschienen will man die Anbindung an die Innenstadt und den öffentlichen Nahverkehr sowie den Bahnhof sicherstellen.

Die Dächer sollen Photovoltaikanlagen erhalten. "Aufgrund der industriellen Vornutzung liegen im Boden zudem dicke Stromkabel, die sehr gute Bedingungen für eine E-Mobilität mit entsprechenden Ladestationen bieten", erklärte Epple. In die Planungen mit aufgenommen habe man ein Café, eine "Kunstmitte" und die ökologische, grüne Ausrichtung des Gesamtkonzepts. Es gab aber auch Ideen, die die Planer nicht aufnehmen konnten oder wollten: Dazu zählen ein Helikopterlandeplatz, ein Open-Air-Kino und der Brückenschlag zum Freizeitbad "Bellamar". Sogar ein Ufo-Landeplatz war vorgeschlagen worden.

Das Areal zwischen der Südtangente, den Bahngleisen im Westen und dem angrenzenden Gewerbestandort mit Einkaufsmärkten im Osten muss vor allem gegen Verkehrslärm geschützt sein. Dazu ist eine Randbebauung entlang der Außengrenzen geplant. Deren Wohnungen orientieren sich mit Terrassen, Balkonen oder Loggien nach innen zu kleinen grünen Quartiershöfen und dem parkähnlichen Herzen des Baugebiets. "Die Gebäude müssen auch über eine Mindesthöhe verfügen", so Krieger.

Der Gebäuderiegel rund um den Stadtteil fungiere als Schutzschirm gegen den Lärm. Trotzdem sei auch dort attraktives Wohnen möglich. Von der Randbebauung neben den Bahnschienen könne man etwa einen Blick auf den Sonnenuntergang im Osten werfen oder das rege Treiben auf den Bahngleisen beobachten. Um die große, grüne Mitte gruppieren sich acht Teilquartiere, die ebenfalls über grüne Innenbereiche verfügen.

Mit der Begrünung des neuen Stadtteils hatte sich die Landschaftsarchitektin Regina Riedel auseinandergesetzt. Dabei habe sie sich von Elementen aus der Umgebungslandschaft sowie von Aspekten der Gartenkunst inspirieren lassen. Im ersten Bauabschnitt entsteht ein kleines Wäldchen im Zentrum, das in einen mit Birken bepflanzten Bereich mit wassergebundener Decke übergeht. Die Bäume werden über einer Tiefgarage mit 170 Stellplätzen gepflanzt. Als private Freiflächen sind Balkone, Loggien und Terrassen vorgesehen. Nur Maisonettewohnungen verfügen über kleine Gärten. Auch Pflanzen an Hausfassaden sollen für grüne Farbtupfer sorgen.

Los geht es mit dem ersten Bauabschnitt im Nordwesten des Pfaudler-Areals. Er fungiere als "Musterabschnitt für das Gesamtareal", so Pöltl. Dort entsteht ein bunter Mix aus 140 Wohnungen. Vorgesehen sind 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen sowie Maisonnette-Wohnungen für Familien, die etwa 130 Quadratmeter Wohnraum bieten. Das "Entreebauwerk" in das erste Quartier hat sieben Stockwerke. Die Hausfassaden erhalten Ziegel-, Putz- und Keramik-Verkleidungen. Ein Gebäude gewährt Zugang zur Tiefgarage – mit getrennten Wegen für Autos und Fahrräder. Architektonisch orientiert sich der neue Stadtteil teilweise an den historischen Fassaden des ehemaligen Industriebetriebs.

Ein Bürger wollte wissen, wo man Fahrzeuge von Besuchern unterbringen könne. Die Pläne sehen nämlich eine weitgehend autofreie Oberfläche vor. Eventuell müsse man dafür doch eine oberirdische Parkfläche oder ein zusätzliches Parkhaus einplanen, erklärte Epple. Ein weiterer Teilnehmer wollte wissen, wie man sich für die Wohnungen bewerben könne. Mit der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts rechne man erst 2023, so Epple. Allerdings könne man sich schon jetzt auf der Internetseite des Immobilienentwicklers als Interessent eintragen. "Zum Quadratmeterpreis lässt sich heute aber noch nichts sagen", betonte er. Ob die Bahnbrücke denn wirklich kommt, wollte ein dritter Bürger wissen. Die Machbarkeitsstudie sei abgeschlossen und eine Förderung beim Bund beantragt, erklärte OB Pöltl. Von dort habe man positive Signale erhalten.