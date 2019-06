Von Jennifer Reutter

Schwetzingen. "Ein Leben ohne den Hof kann ich mir nicht vorstellen", sagt Anna Schuhmacher. Und so ist es kein Zufall, dass gerade sie seit April das Amt der Schwetzinger Spargelprinzessin ausübt. Spargel gestochen hat sie bereits als kleines Kind. Auf dem Hof der Eltern mitzuhelfen, ist für die 17-Jährige trotz ihrer Ausbildung zur Augenoptikerin kein Problem. "Ich helfe meinen Eltern jeden Morgen, bevor ich zur Arbeit gehe", erzählt sie.

Und das, obwohl Anna jeden Tag pünktlich um 9.15 Uhr im Schwetzinger Brillengeschäft sein muss. Aber auf dem Hof der Schuhmachers gibt es eben immer etwas zu tun. Neben dem Spargel bauen ihre Eltern auch Getreide und Tabak an. Außerdem halten sie Milchkühe. Beim Gespräch in der heimischen Küche wirkt Anna sehr unkompliziert. Sie weiß, was ihr wichtig ist. Ein Leben in einer größeren Stadt wie Mannheim oder Heidelberg ist für sie unvorstellbar. "So viel Freiheit und Platz hat man nur mit einem Leben auf dem Bauernhof", sagt sie.

Obwohl Anna der amtierenden Spargelkönigin als Prinzessin eigentlich nur assistiert, hat sie seit ihrer Krönung vor fast zwei Monaten einiges erlebt. "Neue Städte kennenzulernen fand ich bis jetzt am coolsten", sagt die Auszubildende. In Lunéville und Berlin hat sie die Stadt Schwetzingen bereits vertreten. Die amtierende Spargelkönigin Janine konnte Anna dabei nicht begleiten, weil sie kurz vor dem Ende ihrer Ausbildung steht.

"Die Stadt allein zu repräsentieren, war für mich ein Sprung ins kalte Wasser", erzählt Anna. Spannend fand sie es trotzdem. So begleitete sie Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl nach Berlin zu einem Spargelessen, an dem auch bekannte Umweltaktivisten teilnahmen.

In der französischen Partnerstadt Lunéville war Anna mit einem Marktstand vertreten. Einen unerwarteten Zwischenfall gab es in der deutschen Partnerstadt Schrobenhausen, als sie gemeinsam mit anderen Spargelhoheiten auf der Bühne stand. Für einen kurzen Moment wurde sie ohnmächtig, konnte jedoch von den anderen aufgefangen werden. In Schwetzingen selbst hat die 17-Jährige natürlich auch schon einige Termine wahrgenommen. Beim Spargelsamstag durfte sie zum Beispiel zum ersten Mal als Prinzessin vor Publikum sprechen.

Aber auch außerhalb ihres Ehrenamts ist Anna engagiert und ehrgeizig. "Meine große Leidenschaft sind Tiere", erzählt sie. Fast jeden Tag verbringt sie deshalb auch Zeit in Heidelberg-Wieblingen bei ihrem Pflegepferd Bella. Am Wochenende ist die Spargelprinzessin oft auf Turnieren unterwegs. Dabei hat sie sich auch Ziele gesetzt: "Ich wusste schon als Kind, dass ich einmal bei einem Wettkampf den ersten Platz belegen will", sagt sie und schmunzelt.

Sogar in Sachen Liebe kommt Anna nicht am Thema Bauernhof vorbei. Ihren Freund, mit dem sie seit über einem Jahr zusammen ist, lernte sie über Instagram kennen. Was sie am Anfang nicht ahnte: Auch seine Eltern haben einen landwirtschaftlichen Betrieb. In Gaiberg, mit Ackerbau und Viehzucht.

In einem Jahr wird Anna Schuhmacher das Erbe von Janine Renkert antreten und selbst zur Spargelkönigin gekrönt. Darauf freue sie sich aus mehreren Gründen: "Es ist einfach schön, ein Prinzessinnenkleid zu tragen", sagt sie. Aber natürlich gefalle es ihr auch, die Landwirtschaft in der Region zu repräsentieren. "Das liegt mir sehr am Herzen", betont sie. Wenn die Schwetzinger sie im Laden oder auf der Straße auf ihr neues Amt ansprechen, freue sie sich jedes Mal.

Ihren Spargel isst Anna übrigens am liebsten als sogenannte "Taschen". Das Stangengemüse wird dabei zusammen mit Käse und Schinken in Blätterteig gebacken.