Schwetzingen. (hab) In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verpflichtete Oberbürgermeister René Pöltl die Ersatzbewerberin Susanne Bertrand-Baumann für den im Mai verstorbenen Stadtrat Hans-Joachim Förster (CDU). Die Ratsmitglieder hatten sich zuvor für eine Gedenkminute von ihren Stühlen erhoben. Bertrand-Baumann ist auch in das neue Gremium gewählt worden, das sich am 3. Juli konstituiert.

Im Anschluss vergab der Rat drei Aufträge: Zum einen für die Erneuerung der elektrischen Hauptleitungen in den städtischen Wohnhäusern Berliner Straße 54 bis 56. Kostenpunkt: 76.419 Euro. Die Sanierung der Lampenaufsätze und die Umstellung auf LED-Lampen in der Nordstadt und der Markgrafenstraße kostet 221.393 Euro. Für die Reinigung der öffentlichen Toiletten schließt die Kommune einen Vertrag über vier Jahre mit Kosten von 4944 Euro pro Jahr ab.