Schwetzingen. (RNZ) Aufgrund eines nachgewiesenen Corona-Falls an der Johann-Michael-Zeyher-Grundschule in Schwetzingen hat die Schulleitung am Donnerstagmorgen eine komplette Klasse nach Hause geschickt. Laut der Stadtverwaltung handelt es sich dabei um eine vierte Klasse. Schulleiterin Ute Geller-Schmidtke bestätigte zwar, dass ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet und seine Klassenkameraden daraufhin nach Hause geschickt wurden.

Um welche Klasse es sich dabei handelt, wollte sie aber nicht kommentieren. "Ich kann auch noch nicht sagen, ob die Schüler nun in Quarantäne sind", erklärte die Schulleiterin am Donnerstagmittag. Sie stehe in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und warte auf weitere Anweisungen.