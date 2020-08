Von Stefan Kern

Schwetzingen. Zugegeben, das Mittelmeer oder Nord- und Ostsee sind weit weg. Und auch von den Alpen ist nichts zu sehen. Trotzdem ist der Wohnmobilstellplatz an der Ketscher Landstraße bei Campern sehr beliebt. Der Platz sei zwar nicht wahnsinnig schön, sagt das Ehepaar Elke und Wilhelm Brandel aus dem bayerischen Deggendorf, aber er sei "äußerst praktisch". Von zwei Supermärkten, einem Getränkemarkt und einem Bäcker über ein italienisches Lebensmittelfachgeschäft und zwei Restaurants bis hin zu zwei Banken und einer Tankstelle sei die Versorgungsstruktur bestens.

Hinzu, so Ingrid und Friedrich Hamm aus der Nähe von Worms, käme dann noch die Lage. Nicht weit weg von Heidelberg und dann "natürlich ganz nah am Schwetzinger Schloss und dem wunderbaren Garten". Für zwei, drei Tage sei es hier super. Eine Einschätzung, die wohl nicht wenige Camper teilen. Der Platz mit seinen 14 Stellplätzen war in den vergangenen Wochen jedenfalls immer wieder gut besucht. Dabei sollte nicht verschwiegen werden, dass Covid-19 an diesem Besucherstrom sicher einen Anteil hat.

Ardeschyr Hagmaier reist aus Hamburg an, wenn er geschäftlich in der Region ist. Foto: Lenhardt

Für Ardeschyr Hagmaier aus Hamburg erfüllt der Platz alle Voraussetzungen für einen schönen Zwischenstopp. Nicht nur Geschäfte und die Lage fallen für ihn positiv ins Gewicht. Auch die Infrastruktur für Wohnmobile rund um die Frischwasserversorgung und die Entsorgung von Grauwasser und Fäkalien seien keine ganz unwichtigen Faktoren. Für Hagmaier, in Heidelberg geboren, ist die Reise nach Schwetzingen jedoch nicht nur Urlaub. Der Coach hat hier im Süden auch ein paar Aufträge zu erledigen. "Aber das Schöne kommt nicht zu kurz." Schwetzingen und Heidelberg böten dafür ja eine ganze Menge. Eine Einschätzung, die Wilhelm Brandel und seine Frau teilen. Es ist ihre Premiere hier, der erste Eindruck sei überzeugend. Mit dem Wohnmobil ist das Paar erst seit fünf Jahre unterwegs.

Zuvor nutzten sie weniger die Land- denn die Wasserstraße. Über vier Jahrzehnte hatten sie ein Boot auf der Donau. "Eine herrliche Zeit, aber irgendwann war es doch gut." Von der Quelle in Baden-Württemberg bis zum Schwarzen Meer durchfließt dieser geschichtsträchtige Fluss auf fast 3000 Kilometern Länge zehn Länder. "Enorm abwechslungsreich, aber das kennen wir jetzt. Nun wollen wir Deutschland besser kennenlernen." Und nichts würde sich dafür besser eignen als ein Wohnmobil. "Man ist völlig frei und kann sich Zeit nehmen."

Ein Satz, den man unter Campern immer wieder hört. Auch Ingrid und Friedrich Hamm sahen genau in diesem Punkt den großen Vorteil. Mobil waren sie in ihrem Urlaub schon immer. Früher mit Wohnwagen, heute mit Wohnmobil. Nur einmal versuchten sie es mit Bus und Hotel. "Um es kurz zu machen, es hat uns nicht überzeugt." Vor etwa zehn Jahren begannen die beiden heute über 80-Jährigen damit, den Winter in Portugal zu verbringen. "Immer von Oktober bis April sind wir dort und genießen das milde Klima." Aufgeschreckt durch die Corona-Nachrichten, brachen sie im März ziemlich hastig auf und fuhren in drei Tagen zurück nach Deutschland. Ansonsten bewältigt das Paar die Strecke in drei Wochen. "Aber", so Friedrich Hamm, "wenn es die Viruslage zulässt, fahren wir wieder in den Südwesten Europas".

"Camper", erklären Elke und Wilhelm Brandel, "sind ja meist eher gesellige Menschen". Schwetzingen kennen sie übrigens schon ziemlich gut. "Wir waren schon öfter hier." Begeisterung löst dabei vor allem und immer wieder der kurfürstliche Schlossgarten aus. Und sie finden den Stellplatz-Standort hier richtig super. "Die Infrastruktur ist ausgezeichnet, und man ist nah an der Stadt, was will man mehr."

Info: Auf dem Wohnmobilstellplatz in der Ketscher Landstraße beim SV-Stadion kann man für drei Tage kostenlos Rast machen. Auch die Entsorgung von Grauwasser und Fäkalien ist kostenlos. Lediglich die Versorgung mit Frischwasser (80 Liter) kostet 3 Euro.