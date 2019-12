Schwetzingen. (pol/mün) Wahrscheinlich durch Renovierungsarbeiten wurde am Montagabend ein Feuer in einem leerstehenden Hotel in Schwetzingen verursacht. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Zähringer Straße war etwa für eine Stunde gesperrt.

Gegen 19.30 Uhr war das Feuer gemeldet worden. Erst hieß es, zwei Menschen seien verletzt. Die Polizei erklärte nun auf Nachfrage, dass ein Ersthelfer und ein Hausmeister vor Ort waren. Sie atmeten beim Versuch, mit dem Feuerlöscher zu löschen, Rauchgase ein und wurden im Krankenhaus behandelt.

Wahrscheinlich wurde der Brand durch Handwerkerarbeiten in einem Zimmer ausgelöst. Derzeit wird das leerstehende Hotel renoviert.

Die Ermittler gehen von einem Sachschaden von etwa 20.000 Euro aus. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Update: Dienstag, 24. Dezember 2019, 10.17 Uhr