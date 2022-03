Schwetzingen. (RNZ) In Schwetzingen hat es am Dienstagnachmittag einen Brand im Bowlingcenter gegeben. Nach ersten Informationen kam es gegen 16.15 Uhr zu einem Feuer in der Küche.

Nach Auskunft des leitenden Notarzt sollen zwei Personen leicht verletzt worden sein. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.