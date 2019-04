Schwetzingen. (pr/mare) Ein Kellerbrand hat am Montagmorgen die Feuerwehr in Schwetzingen in Atem gehalten. Gegen 8 Uhr kam es ersten Informationen zufolge zu dem Brand in der Holzbauerstraße.

Offenbar war im Keller ein defekter Wäschetrockner in Flammen geraten. Dadurch kam es zu einer massiven Rauchentwicklung, die den Bewohner den Fluchtweg im Haus abgeschnitten hatte. Sechs Bewohner müssten über Drehleiter und Steckleiter aus dem Haus gerettet werden. Die Feuerwehren aus Schwetzingen, Brühl und Oftersheim waren mit über 40 Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell löschen.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Menschen, darunter ein Feuerwehrmann, mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in eine Klinik gebracht.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache sind aufgenommen.

Update: Montag, 15. April 2019, 9.09 Uhr