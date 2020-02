Zur Whisky-Messe im Schwetzinger Schloss reisten einige Fans von weit her an, zum Beispiel aus der Schweiz und Österreich. Foto: Lenhardt

Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Die magische Zahl von 3000 Besuchern ist erstmals überschritten: Die Organisatoren der "Whisky Spring"-Messe am vergangenen Wochenende im Schwetzinger Schloss haben in diesem Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. So viele Whisky-Freunde sind noch nie nach Schwetzingen gereist, um im Nordzirkel des historischen Bauwerks schottische, irische oder deutsche "Lebenswasser" zu probieren.

Veranstalter Joe Seidel, der die Messe zum sechsten Mal ausrichtete, war stolz auf den Besucherrekord. Es ist vor allem das Ambiente des Schlosses, das die Besucher als besonders reizvoll empfinden. Schloss und Schlossgarten hätten eine ganz spezielle Anziehungskraft, war immer wieder zu hören.

Selbst aus Österreich und der Schweiz waren Fans angereist. "Eine inzwischen zehnköpfige Gruppe ist seit der ersten Messe dabei", berichtete Seidel. Sie blieben übers Wochenende und schauten sich bei dieser Gelegenheit die Region an. Die Schweizer kämen jeweils zu sechst. Seit dem vergangenen Jahr ist die Messe an drei Tagen geöffnet – da lohnt sich die Anreise offensichtlich noch mehr. Es sei eine Messe "für alle", betonte Seidel. Für Einsteiger und Spezialisten, für Freunde eines preiswerten Tropfens, aber auch für jene, denen eine Rarität schon mal mehr als 2000 Euro Wert ist.

Die 42 Aussteller hatten 1200 Destillate dabei. Darunter waren längst nicht nur Whiskys aus Schottland oder Whiskeys aus Irland, sondern zunehmend auch deutsche Produkte. Natürlich waren die Köstlichkeiten aus dem Mutterland des Whiskys klar in der Überzahl, aber seit einigen Jahren bemühen sich auch hiesige Destillateure um einen eigenen Tropfen. Aus Bad Dürkheim war ein Anbieter angereist, der seine Fässer mit der Salzluft der dortigen Saline veredelt. Die baden-württembergische Rothaus-Brauerei, bekannt für ihr "Tannenzäpfle", stieg vor einiger Zeit ebenfalls ins Whisky-Geschäft ein.

Einen ganz anderen Weg gehen die tapferen Sieben von "Heidelberg Highlands". Seit sieben Jahren bieten sie eigene Whiskys an, die beispielsweise im alten Pfälzer Rotweinfass reifen und somit leichte Fruchtaromen gewinnen. Auch in diesem Jahr hatten sie zwei eigene Messe-Abfüllungen in Fass-Stärke dabei: Dufftown heißt die eine. "Selbst wenn der Name eigentlich eine Negativwerbung ist", wie Simon Jakob sagte. Denn das Wort "Duff" bedeutet auf Englisch mies oder wertlos. Dennoch: Dufftown ist rund und kommt mit floralen Noten daher. Eine ganz spezielle Sache ist Port Charlotte, ein 14-Jähriger, der im Sherryfass reifte.

Auch Rudi Müller von der Firma Futterer in Schwetzingen ist jedes Mal für eine Überraschung gut. Diesmal war es sein 21-jähriger Auchentoshan, den er selbst abfüllt. Trotz einer Fass-Stärke von knapp 55 Prozent Alkohol eine angenehm trinkbare Sache. Mit im Gepäck hatte Müller Raritäten von Ardbeg, die längst nicht mehr im Verkauf sind.

Der zweite Schwetzinger Whisky-Händler, Wolfgang Falke, erweiterte sein Angebot um regionale Gin-Sorten: Der "Upstairs" aus Heidelberg, den Studierende der Hotelfachschule kreiert haben, und den "144 Square" aus Mannheim. Außerdem durfte man bei Falke im Zelt vor dem Nordzirkel wieder "Rauchopfer" darbringen: Davidoff-Zigarren.