Schwetzingen. (RNZ) Die Rolle des Zufalls sollte nie unterschätzt werden. So war das auch vor 20 Jahren, als in einem Kurs der Schwetzinger Volkshochschule Menschen aufeinandertrafen, um gemeinsam Italienisch zu lernen. Einige von ihnen speicherten vor allem die Vokabeln zum Thema Essen und Trinken recht schnell ab, und die Treffen wurden aus der Schimper-Realschule in heimische Wohnzimmer verlegt.

Dort war dann weniger die italienische Sprache angesagt, dafür wurden Risotto, Pasta und andere kulinarische Feinheiten aufgetischt. Die Gesprächsthemen drehten sich um Essen und Trinken, ums Einkaufen und Reisen. Großgeschrieben wurde der Austausch über gesunden Genuss.

Von da an war es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Gründung des Vereins der Mediterranen Kochgesellschaft. Hans-Joachim Appel, als Kaufmann eher pragmatisch verlangt, und der Ernährungswissenschaftler Hans Leweling, damals am Universitätsklinikum Mannheim tätig und mit den Vorzügen der mediterranen Küche bestens vertraut, stellten federführend die Organisation in der Spargelstadt auf die Beine. Das Ziel: die gesunden Vorzüge der mediterranen Ernährungsform zu verbreiten. Für dieses Vorhaben wurde der Verein schnell als gemeinnützig anerkannt.

Die Gerichte – hier Garnelen auf Kirschtomaten – sehen aus wie bei Profis. Foto: zg

Die "mediterrean diet", die mediterrane Ernährungsform, ist keine "Diät", sondern eine vollwertige Nahrung. Gegessen wird saisonales Gemüse wie Tomaten, Paprika, Zucchini oder Knoblauch, Hülsenfrüchte, viele Kräuter, Obst und Nüsse, Kohlenhydrate in Form von leicht verdaulicher Pasta, Couscous oder Reis. Wenig tierisches Eiweiß, sprich kein oder nur sehr wenig rotes Fleisch (Schwein, Kalb, Rind), dafür weißes (Hühnchen, Kaninchen), viel Fisch und Meeresfrüchte.

Statt tierischer Fette wie Sahne und Butter kommt das bekömmlichere Olivenöl mit vielen Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren ins Spiel, und in einigen Ländern gehört auch der regelmäßige Rotweingenuss zum Essen qua Definition dazu. "Die mediterrane Ernährung ist ein Gewinn für die Gesundheit und punktet mit einfachen Gerichten, deren Raffinesse nicht selten in der Qualität der frischen Zutaten liegt", sagt Christiane Appel. Die Vereinsvorsitzende ergänzt: "Saisonales ist Trumpf und stammt möglichst aus der Umgebung.

Das Ergebnis der geschickten Zusammenstellung der wertvollen Lebensmittel ist immer ein Geschmackserlebnis." Eine solche Ernährung hat also nichts mit dem Verzicht auf Lebensfreude zu tun – im Gegenteil: "Die positiven Effekte der Mittelmeerküche für die Vorbeugung von Herz- und Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Herzschwäche sind wissenschaftlich nachgewiesen", unterstreicht der Herzspezialist Helmut Gohlke vom Vorstand der Deutschen Herzstiftung in Frankfurt.

Knapp 80 Hobbyköche im Alter von 30 bis über 70 Jahre und Unterstützer der gesunden Ernährungsform sind mittlerweile in dem Verein organisiert. Unterteilt in sieben Gruppen – das hat auch etwas mit der angemieteten Küche zu tun – stehen sie miteinander am Herd, um anschließend das Zubereitete zu genießen. "Denn dasselbe Gericht schmeckt nicht halb so gut, wenn es allein gegessen wird statt in einer fröhlichen, anregenden Runde. Essen in einer Tischgemeinschaft macht einfach mehr Spaß", weiß Rolf Kienle, der Zweite Vorsitzende.

Aktuell müssen die Vereinsaktivitäten wegen Corona ruhen. Genügend Zeit also, neue Rezepte auszuprobieren, nachzuempfinden oder zu kreieren, die später in den Gruppen gemeinsam gekocht und am schön dekorierten Tisch verspeist werden. Die Zeit nutzt die Vereinigung der Hobbyköche zudem, an ihrer Außendarstellung zu arbeiten. Seit Frühsommer ist sie mit einer neuen Homepage online. Unter www.kochgesellschaft.de informiert sie nicht nur über aktuelle Geschehnisse im Verein, sondern stellt Bücher oder Neues zur mediterranen Ernährungsform vor.