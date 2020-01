Von Alexander Albrecht

Schwetzingen. André Baumann will bei der Landtagswahl im nächsten Jahr für die Grünen im Wahlkreis Schwetzingen kandieren. Der promovierte Biologe (46) ist seit Mai 2016 Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium, hat aber kein Mandat. Vor seinem Wechsel in die Politik war er Landesvorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu).

Manfred Kern. Fotos: len

Seit 2011 vertritt Manfred Kern die Wahlkreis-Grünen im Landtag, bei der Wahl 2016 eroberte er sogar das Direktmandat. Er liebäugelt mit einer neuen Herausforderung. "Ganz entschieden habe ich mich noch nicht, aber wenn ich ehrlich bin und in mich gehe, dann werde ich nicht mehr antreten", sagte der 61-Jährige der RNZ.

Kern gilt als volksnah und einer, der "gut mit den Leuten" kann. Innerhalb der Partei ist er dagegen nicht unumstritten. Vor der Landtagswahl 2016 konnte sich der Steuerberater und Musiker bei der Nominierungsveranstaltung der Grünen nur recht knapp durchsetzen.

Kerns stärkste Konkurrentin Monika Schroth aus Neulußheim erhielt lediglich eine Stimme weniger als er. Kritiker hielten ihm damals unter anderem eine "mangelhafte Basisarbeit" vor.

Kern sagte, er schätze die politische Arbeit Baumanns. Dennoch hoffe er, dass der Staatssekretär beim Nominierungsparteitag nicht allein auf dem Stimmzettel steht. "Ich fände es gut, wenn eine Frau kandidieren würde", erklärte der wohl scheidende Abgeordnete, der sich zu seinen möglichen Zukunftsplänen noch nicht äußern wollte. "Die Delegierten sollten eine echte Wahl zwischen zwei oder mehreren Bewerbern haben, das macht die Demokratie doch aus."

André Baumann will am kommenden Freitag beim Neujahrsempfang des Grünen-Kreisverbands in Neulußheim seine Ziele den Mitgliedern vorstellen. Er stammt wie Manfred Kern aus Schwetzingen. In der Spargelstadt wohnen auch beide.

Baumann gilt als pragmatisch, seinen Politikstil beschreiben Parteifreunde als verbindlich und "professionell". Ministerpräsident Winfried Kretschmann soll sich dem Vernehmen nach nicht in das Kandidatenrennen eingemischt oder eine entsprechende Empfehlung abgegeben haben.