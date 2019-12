Schwetzingen. (RNZ) Die Stadtgärtnerei wird im Bereich des Parkplatzes am Masurenweg im Laufe der Woche vorsorglich fünf Roteichen fällen. Wie die Verwaltung mitteilt, stehen diese Bäume direkt auf Gas- und Wasserleitungen der Stadtwerke. Daher bestehe die Gefahr, dass die Leitungen durch Wurzelwucherungen beschädigt werden.

Das hätten Grabungen im Zusammenhang mit einem Wasserrohrbruch gezeigt. Als Ersatz könne man an diesem Standort aber nur flach wurzelnde Sträucher pflanzen. Die Ersatzpflanzungen für die Bäume erfolgen deshalb an anderer Stelle. Man habe Verständnis für den Unmut der Anwohner über die Fällungen, heißt es in der Mitteilung. Die Sicherheit der Bürger gehe jedoch vor. Einige Bürger hätten gefragt, ob man die bestehenden Leitungen nicht kappen und durch neue fernab der Bäume ersetzen könne. Dies würde jedoch Kosten von mindestens 500.000 Euro verursachen und stünde wirtschaftlich in keinem Verhältnis zu den Fällungen, so die Stadt.