B36 bei Schwetzingen. (pol/mare) Kurz nach 16.30 Uhr ist am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße B36 zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und Mannheim-Rheinau-Süd in Höhe des Möbel Höffners in Richtung Mannheim ein Auto in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Audi A4 Kombi im Motorbereich Feuer. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig anhalten und das Fahrzeug verlassen. Der Wagen brannte vollständig aus. Im Rahmen der Lösch- und Bergungsarbeiten kommt es derzeit zu massiven Verkehrsbehinderungen und Staubildung in beiden Richtungen.

Es besteht seit 16.45 Uhr eine Vollsperrung, die noch mindestens bis 17.45 Uhr andauern wird. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.