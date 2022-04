Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Manche Skulpturen sind mehr als zwei Meter hoch und wiegen mehrere Tonnen: Erstmals in der Geschichte des Schwetzinger Schlosses werden moderne Skulpturen im Kontrast zu den traditionellen Figuren präsentiert. Die zeitgenössische Show unter dem Titel "Chapungu – Stories in Stone" zeigt 50 Skulpturen von 34 Künstlerinnen und Künstlern aus Afrika, vor allem aus Simbabwe. Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, und Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung Schwetzingen, betonten: "Eine Premiere – es sollen weitere Ausstellungen folgen."

Skulpturen im Schlosspark: Zu sehen ist eine steinerne Mutter, die im Spiel ihr Kind schwingt. Darüber freuen sich (v. l.): Roy Guthrie, Marcey Mushore, Michael Hörrmann, Brian Nyanhongo, Freddy Freiherr von Bettendorff und Sandra Moritz. Foto: Lenhardt

Wer den Orangerie-Garten betritt, der sieht Mütter, die ihre Kinder liebkosen – allesamt aus Stein. Die Skulpturen stammen aus der Sammlung von Roy Guthrie. Der Simbabwer schuf 1970 den Chapungu Sculpture Park in seiner Heimat, um solch ungewöhnliche Skulpturen der Öffentlichkeit zu zeigen. Der Park gilt heute als die weltweit größte Sammlung von Shonakunst. So ist Roy Guthrie, unterstützt von seiner Frau Marcey Mushore, der Botschafter für die Bildhauerkunst aus Simbabwe. "Figuren aus der Sammlung wurden beispielsweise in Paris, London, Kapstadt, Chicago, Frankfurt und Hamburg gezeigt", betont er. Diese Art von moderner Bildhauerei entstand in den 1950er-Jahren. Damals bildete sich eine Steinbildhauer-Gruppe rund um den früheren Bergarbeiter Joram Mariga. Heute sind die Shona-Plastiken auf der ganzen Welt bekannt. In unserer Region entdeckte zum Beispiel Freddy Freiherr von Bettendorff Stein-Arbeiten des Künstlers Brian Nyanhongo auf der Expo Sevilla 1992. Er war so fasziniert, dass er in Gauangelloch die Bettendorff’sche Galerie für zeitgenössische, afrikanische Kunst gründete.

Die Galeristin Beatrix Altmann-Schmitt erklärte beim Rundgang in Schwetzingen: "Die Skulpturen sind fast alle jeweils aus einem einzigen Stein gearbeitet." Es handelt sich um etwa 2,6 Milliarden Jahre altes Vulkangestein, das so geschickt bearbeitet, erhitzt und geschliffen wird, dass der Eindruck von einer Vielfalt von Gesteinen entsteht.

Die Skulpturen handeln von existenziellen Themen wie Leben und Tod, Familie, Natur, Spiritualität und Leben in Gemeinschaft. Zu den berühmtesten Kunstwerken zählt die Figur "Blind Man" von Bernard Matemera, die unter anderem in Australien, Frankreich und den Niederlanden gezeigt wurde. Das Wort "Chapunga" steht für den "Simbabwe-Vogel". Auch er ist als Skulptur zu sehen. Michael Hörrmann betonte: "Werke heutiger Künstlerinnen und Künstler im direkten Dialog mit dem barocken Garten – das gab es bislang noch gar nicht."

"Wir sind stolz darauf, die Ausstellung mit ihrer tiefen Schönheit in diesem Garten zeigen zu dürfen", sagte der Künstler.

Die Präsentation wird von Workshops und Führungen mit afrikanischen Künstlern begleitet. Teilnehmer der Workshops können selbst Steinarbeiten fertigen, die sie nach Hause nehmen dürfen. Es sind schon viele Skulpturen aufgebaut, ab 8. Mai ist das Ensemble dann komplett zu sehen.

Info: Die Ausstellung "Chapungu – Stories in Stone – An African Perspective of Family" im Schwetzinger Schlossgarten wird am 8. Mai eröffnet und dauert bis zum 10. Oktober. Sie ist zu den Öffnungszeiten des Schlossgartens täglich von 9 bis 20 Uhr zu sehen. Der Eintritt zur Ausstellung ist im Eintrittspreis für den Schlossgarten enthalten.