Von Stefan Kern

Schwetzingen. Sie sind keine Ärzte, und doch ist ihre Arbeit unverzichtbar für die Behandlung von Kranken: Deutschlands Apotheker erleben derzeit eine Welt im Ausnahmezustand. Gerade in der Corona-Krise ist die Apotheke für viele Menschen nicht einfach nur ein Ort, an dem Medikamente ausgegeben werden. Für Kundin Elisabeth Hermann ist sie eine Anlaufstelle, wo sie einen Ansprechpartner findet und sich ernst genommen fühlt. "Am Ende vertraue ich dem Apotheker", sagt sie.

Ein solches Bekenntnis hören die Schwetzinger Apotheker gern. "Es schwirrt gerade viel Unsinn durchs Internet, und die meisten Quellen sind äußerst unseriös", sagt Michael Havlik, Inhaber der St.-Martin-Apotheke. Derzeit seien die Apotheken über das normale Tagesgeschäft hinaus vor allem damit beschäftigt, Aufklärungsarbeit zu leisten.

Das bestätigen auch Konstatinos Makridis von der Mayerhof-Apotheke und Stephan Vogel von der Avie Dreikönig-Apotheke. Die Verunsicherung sei deutlich spürbar, betonen die Pharmazeuten. Hinzu kämen Lieferschwierigkeiten, die die Bevölkerung zusätzlich beunruhigten. Für Vogel ist klar: "So eine Situation habe ich noch nie erlebt." Das würden auch die beiden Anderen sofort unterschreiben.

Von Ausnahmezustand spricht noch keiner der drei Apotheker. Aber wenn man ihnen zuhört, scheint dieses Szenario gar nicht mehr so abwegig. Ärgerlich ist für sie vor allem, dass einige Engpässe auf Falschmeldungen zurückzuführen sind. Unter anderem kursierte im Internet die Nachricht, das Schmerzmittel Ibuprofen verstärke schwere Krankheitsverläufe der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Kompletter Unfug, sagen die Schwetzinger Apotheker. Das habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gerade bestätigt. Trotzdem hat diese Falschmeldung dazu geführt, dass Paracetamol in allen Schwetzinger Apotheken ausverkauft ist, während Ibuprofen weiter in den Regalen liegt. Wesentlich dramatischer sind jedoch die Lieferprobleme bei Desinfektionsmitteln. Zutaten, wie Isopropanol, Ethanol, Glycerin und destilliertes Wasser seien kaum oder gar nicht mehr zu bekommen, sagen Makridis und Vogel.

Letzterer hat bereits vor einigen Wochen einen kleinen Vorrat geordert und verfügt noch über einen minimalen Bestand an Desinfektionsmitteln. Diesen gibt er nur sehr begrenzt ab. "Pro Person höchstens ein Fläschchen", erklärt der Apotheker. "Nur Arztpraxen bekommen mehr." Einen Mangel verzeichnet sein Kollege Michael Havlik auch bei Vitamin-C-Präparaten. Die Statistik seiner Apotheke hält er für besorgniserregend. "Im Januar waren rund 80 Produkte vorübergehend nicht lieferbar", berichtet Havlik. "Jetzt sind es 190 Produkte."

Der Grund seien komplizierte Lieferketten, die sich über die halbe Welt erstreckten. Das räche sich nun offensichtlich. "Was da noch an Problemen auf das deutsche Medizinsystem zukommt, ist schwer abzusehen", meint er.

Die aktuelle Lage werde sich auch über die Corona-Krise hinaus auf Deutschland und Europa auswirken. Zwar sind die Schwetzinger Apotheker keine Globalisierungsgegner. Aber man müsse darüber nachdenken, wie ein Mindestmaß an Versorgungssicherheit auch aus eigener Kraft sichergestellt werden könne, sagen sie. Sehr positiv bewerten sie das Verhalten der Bürger. "Die Menschen halten sich an die Regeln und zeigen sich sehr kontrolliert", sagt Stephan Vogel. "Das macht Hoffnung." Denn für ihn und seine Kollegen steht außer Frage, dass am Ende das Verhalten jedes Einzelnen mitentscheidet, wie massiv sich die Corona-Epidemie auswirken wird. "Man muss unbedingt verhindern, dass die Menschen Panik bekommen oder in Resignation verfallen", so der Apotheker. "Dann würde es erst richtig gefährlich." Außerdem gebe es keinen Grund für Panik oder Resignation, betont Makridis. "Wenn sich alle an die Regeln halten und rücksichtsvoll sind, werden wir auch diese schwierige Zeit meistern."