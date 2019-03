So könnte das Rothackersche Haus am Alten Messplatz nach dem geplanten Umbau einmal aussehen. Die Machbarkeitsstudie eines Architekten sieht unter anderem zwei moderne Anbauten und einen Gastronomiebereich mit Biergarten vor. Grafik: Stadt Schwetzingen

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Zehn bis zwölf Millionen Euro seien eine erhebliche Summe, räumte Oberbürgermeister René Pöltl zu Beginn der Bürgerinformation zum Rothackerschen Haus am vergangenen Montag im Palais Hirsch ein. "Aber wir erhalten damit ein ansprechendes Gebäude, mit dem wir unsere Besucher empfangen und unsere Willkommenskultur an diesem Ort verbessern können", sagte Pöltl. Außerdem sei die finanzielle Lage derzeit gut. "Wir können uns das leisten", betonte der Rathauschef vor etwa 80 Besuchern. Eine respektable Zuhörerschar angesichts dessen, dass viele an diesem Tag in Fastnachts- und Feierlaune waren.

Stadtarchivar Stefan Kresin gab zunächst einen historischen Rückblick auf das Rothackersche Haus und die einstige Nutzung des Alten Messplatzes. Der Heidelberger Architekt Jürgen Mayer stellte den Besuchern anschließend eine von ihm erarbeitete Machbarkeitsstudie vor.

Diese stellt vor, wie man das denkmalgeschützte Gebäude und das umliegende Areal umgestalten könnte. Ende Februar hatte Mayer das Projekt bereits dem Gemeinderat vorgestellt und war auf breite Zustimmung gestoßen. Auch, wenn die Details noch nicht festgelegt sind. "Es handelt sich dabei nicht um endgültige Pläne. Das kann später so aussehen, muss aber nicht", erklärte er den Bürgern.

Der Oberbürgermeister wies darauf hin, dass das gegenwärtige Museum Karl-Wörn-Haus mit Einschränkungen zu kämpfen habe und recht abseits der Touristenströme liege. Für die Behebung baulicher Mängel wie Feuchtigkeit, Enge und die nicht vorhandene Barrierefreiheit müsste man drei Millionen Euro aufwenden, sagte Pöltl. Ein neues Museumsgebäude am Messplatz könne man mit 3,6 Millionen Euro ertüchtigen.

Dabei bestünde die Möglichkeit, mit zwei modernen Anbauten zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Neben dem Museum könnte auch die extrem beengt untergebrachte Touristeninformation in der Wildemannstraße neue Räume erhalten. Kostenfaktor: 675.000 Euro. An der Ecke Invalidengasse/Parkplatz würde ein Gebäude mit Außenbereich für Gastronomiebetriebe entstehen. Derzeit ist das rückseitige Gelände noch zugewachsen. Dann könnten die Besucher des Spargelmuseums etwas über die Geschichte des Spargelanbaus lernen und anschließend das weiße Gemüse im Restaurant genießen. Kostenfaktor: eine Million Euro. Auch Räumlichkeiten für Veranstaltungen von Vereinen oder Privatpersonen sind angedacht. Inklusive aller Innenausstattungen, einer Klimaanlage und der Museumsdidaktik lägen die Umbaukosten für den Komplex dann bei 8,5 bis 9 Millionen Euro.

"Aller Voraussicht wird das aber nicht ganz reichen", schob Pöltl nach. Realistisch seien vielmehr zehn bis zwölf Millionen Euro. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Förderantrag beim Land Erfolg hätte, sei gering. An der Ausschreibung können sich Architekten aus ganz Europa beteiligen, bis Ende 2020 will man mit den Vorplanungen fertig sein. Die Bauphase wird auf zwei Jahre geschätzt.

Ein erfreulicher Nebeneffekt ist die geplante Wohnbebauung auf dem benachbarten Gelände der alten Spargelgenossenschaft. Dort könnten bis zu 17 Wohnungen der in Gründung befindlichen städtischen Wohnungsbaugesellschaft entstehen.

Die Bausubstanz des Rothackerschen Hauses sei trotz des langen Leerstands erstaunlich gut, berichtete Architekt Jürgen Mayer. Die Kellergewölbe seien trocken, sehr schön erhalten und geradezu "spektakulär". Vor allem das Obergeschoss biete ein historisches Ambiente. Erste Gespräche mit dem Denkmalschutz seien vielversprechend verlaufen, so Mayer. Der Messplatz soll weitgehend als Parkplatz erhalten bleiben, die Busparkplätze müsste man jedoch verlegen. Die Zufahrt will man an der bisherigen Stelle belassen, aber ertüchtigen. Eine Tiefgarage komme aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht infrage, betonte Pöltl.

"Wie viele Parkplätze werden denn wegfallen?", wollte ein Besucher anschließend wissen. Die Nachbarn befürchten nämlich, dass der Parkdruck in den umliegenden Straßen wachsen könnte. Rund 40 bis 50 Plätze würden es schon sein, wie der Rathauschef eingestehen musste. "Das ist eine Schande", entfuhr es dem Bürger. Pöltl hielt dagegen: "Ich glaube, dass Wohnungen wichtiger sind als Parkplätze".