Schwetzingen/Mannheim. (vow) Am dritten Verhandlungstag gegen vier junge Männer, denen versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen einen 51-Jährigen zur Last gelegt wird, hat die Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim am Freitag das Opfer angehört. Bei der brutalen Attacke in der Nacht zum Freitag, 21. Februar, auf dem Schwetzinger Schlossplatz erlitt der Geschädigte mehrere Schläge ins Gesicht und Tritte gegen den Kopf. Er trug Brüche der Kieferhöhle und des Jochbeins sowie Rippenprellungen davon.

An den Übergriff habe er nur wenige Erinnerungen. Er sei früher ein geselliger Mensch gewesen, berichtete der 51-Jährige. Aber seit dem Vorfall gehe er abends nicht mehr aus. Er leide unter Angstzuständen und Schlafstörungen und müsse psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Die Kammer zeigte ein Bild des 51-Jährigen mit blutverschmiertem und angeschwollenem Gesicht.

Drei der vier Angeklagten entschuldigten sich bei dem Opfer. "Ich schäme mich sehr", erklärte der Beschuldigte C., der als mutmaßlicher Haupttäter gilt. Der 21-Jährige hat 3000 Euro als Anzahlung an den Geschädigten überwiesen. Der Angeklagte K. hat ebenfalls bereits 5000 Euro Schmerzensgeld gezahlt. Auch der 21-jährige G. stellte einen Geldbetrag in Aussicht. Der Adhäsionsantrag des Nebenklägers steht aber noch aus. Darin wird ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro gefordert.

Am Freitag sagte die Ehefrau des Opfers aus. Vier Personen hätten ihren Mann geschubst, zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten. Als sie eingegriffen habe, sei einer auf sie zugekommen und habe gefragt, "ob ich auch geklatscht werden möchte". Ihr Mann und sie hätten heute noch ein ungutes Gefühl: "Der Angriff war ja mitten in der Stadt."

Vier Frauen eilten dem Opfer zu Hilfe. Sie habe den ersten Schlag deutlich gesehen, sagte eine der Zeuginnen. Der Geschädigte sei zweimal zu Boden gegangen und dabei mit dem Kopf aufgeknallt. C. habe ihm mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen. "Ohne unsere Hilfe wäre er nicht mehr hochgekommen", so die 27-Jährige. Eine Freundin bestätigte diese Angaben: "Einer sprang herum wie in einem Boxring. Es waren grausame Bilder." Die Ehefrau des Opfers sei als "Hure" und "Fotze" beleidigt worden. Die Zeugin identifizierte die Beteiligten eindeutig. Eine 51-Jährige, die ebenfalls zum Tatort gerannt war, konnte sich nicht mehr an Einzelheiten erinnern.

Dem Beschuldigten C., der in Untersuchungshaft sitzt, wird zudem zur Last gelegt, am 7. September 2019 in Bensheim einen Studenten geschlagen zu haben. Der Geschädigte sagte aus, er habe fünf Schläge gegen den Kopf bekommen, dann sei er bewusstlos geworden. Der Grund für die Attacke sei ein Streit vor einer überfüllten Gaststätte gewesen. Ein Türsteher bestätigte den Vorfall.

Von der Tat in Schwetzingen habe die Jugendstrafkammer nun alle Augenzeugen gehört, sagte der Vorsitzende Richter Joachim Bock. Der jüngste Angeklagte habe Aufklärungshilfe geleistet und dem Opfer wohl weder Schläge noch Tritte verabreicht. Der 19-Jährige sei aber "unterstützend tätig gewesen", habe sich der Beihilfe schuldig gemacht. Möglicherweise könne das Gericht das Verfahren aber vorläufig einstellen. Der Prozess wird am Mittwoch, 7. Oktober, um 9 Uhr fortgesetzt.