Die „alla hopp!“-Anlage in Schwetzingen. Archivfoto: Lenhardt

Schwetzingen. (RNZ/mün) Aufgrund der stabilen 7-Tages-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis, öffnet die Stadt Schwetzingen ab sofort wieder die "Alla hopp"-Anlage. Die Öffnung gilt zunächst von Montagmorgen bis Freitagmittag um 12 Uhr. Von Freitagmittag 12 Uhr bis Montagmorgen 8 Uhr bleibt die Anlage vorerst noch geschlossen.

Das Ordnungsamt wird die Situation auf der Anlage im Hinblick auf die Einhaltung der Abstandsregeln fortwährend beobachten und im Blick haben, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt appelliert daher an alle Besucher, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, damit die Anlage dauerhaft geöffnet bleiben kann und auch eine Öffnung an den Wochenenden wieder möglich sein wird.