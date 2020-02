Schwetzingen. (pol/mare) Der 47-jährige Vermisste aus Schwetzingen wurde am Donnerstagabend wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei hatte den Mann in Karlsruhe entdeckt.

Seit Mittwochmorgen war der 47-Jährige gesucht worden.

Die Polizei hatte in ihrer Suchmeldung nicht ausgeschlossen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Er ist Diabetiker und auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Diese hatte er nachweislich letztmals am Mittwochabend eingenommen.

Update: 28. Februar 2020, 10 Uhr