Daniel Born (r.) mit seinen Helfern am SPD-Stand auf dem Wochenmarkt in Plankstadt. Foto: Privat

Von Alexander Albrecht

Schwetzingen. Tatort-Fan Daniel Born (45) hat seinen Mitbewerbern im Wahlkreis Schwetzingen etwas voraus: Der SPD-Mann ist bereits Landtagsabgeordneter. 30 Fragen an einen, der als Kind Astronaut werden wollte – und Jurist mit Leidenschaft fürs Kochen geworden ist.

"Born to be wild" oder "Born to be alive"?

Born to be wild.

Maschinenraum oder Kommandobrücke?

Jedenfalls nie Promenadendeck.

Beim Tatort: Lannert und Bootz oder Odenthal und Stern?

Odenthal und Stern.

Hockenheimringlauf oder Schwetzinger Frühling?

Am besten die Feste feiern, wie sie fallen. Und nach der langen Coronazeit dann umso mehr.

Hartz IV abschaffen oder Mindestlohn erhöhen?

Beides. Und mit einer konzertierten Aktion dafür sorgen, dass Baden-Württemberg auch in Zukunft die Heimat für gute, tarifgebundene Arbeit ist.

Arbeiten, um zu leben oder Leben, um zu arbeiten?

Ich sag mal: Das Wichtige jetzt.

Links oder liberal?

Nach Willy Brandt: "Links und frei".

Spaghetti oder Spätzle?

Kommt auf die Sauce an.

Früher fördern oder länger gemeinsam lernen?

Beides ist klug und macht klüger.

Herz oder Verstand?

"Verstand ohne Gefühl ist unmenschlich, Gefühl ohne Verstand ist Dummheit." (Egon Bahr)

Auch im reichen Baden-Württemberg braucht es die SPD, ...

... weil der Reichtum durch gute Arbeit und Innovation geschaffen wurde und alle daran teilhaben sollen.

Wer mich einen Hinterbänkler nennt, der ...

... liest zu selten den Landesteil der RNZ.

Dass sich Politiker für die Lebenswelt der Menschen nicht mehr interessieren, ...

... wäre das Ende unserer Demokratie. Lasst uns das anders machen: Mit Praktika, Bürgersprechstunden und einem Wahlkreisbüro vor Ort zeige ich, wie man mittendrin sein kann.

Meine größte Tat während meiner Tätigkeit bei der Arbeitsagentur war ...

... zu wissen, wann man auch einfach mal zuhören muss.

G9 halte ich immer noch für besser, ...

... wenn es die Schule, die Eltern und Schüler wollen. Darum trete ich für eine Wahlfreiheit von G9 und G8 ein.

Dass ich 2021 immer noch für die Rechte queerer Menschen kämpfen muss, ...

... ist notwendiger Teil meines Engagements für Bürgerrechte. Ich kämpfe für eine solidarische inklusive Gesellschaft mit Akzeptanz, Gleichstellung und Diskriminierungsschutz für alle.

Meinen ersten Urlaub nach Corona verbringe ich ...

... wo wir am liebsten Urlaub machen: in Garmisch.

Wer die politische Ochsentour bestehen will, ...

... sollte dabei nicht zum Esel werden.

Wenn ich die Stimme meiner Lieblingssängerin Lisa Bassenges höre, träume ich ...

... von Leichtigkeit.

Meine Lasagne ist im Freundeskreis deshalb so legendär, ...

... weil ich die Béchamel nicht mit Eiern, sondern mit Macadamianüssen mache.

Wenn Opposition Mist ist, dann waren die letzten fünf Jahre im Landtag umsonst. Richtig?

Mist ist ein guter Dünger – wir haben als SPD-Opposition in den letzten fünf Jahren aufgezeigt, wie sich dieses Land sozialer und ökologischer regieren lässt. Wie träge wäre Grün-Schwarz erst geblieben ohne unsere Anträge und Kritik? Jetzt wollen wir ran und unsere Konzepte für die Menschen umsetzen.

Mal ehrlich: Die Umfragewerte für die SPD im Land sind doch nur noch zum Heulen, oder?

Dann muss man mit Heulen aufhören und kämpfen, kämpfen, kämpfen.

Welches Projekt im Wahlkreis würde es ohne Sie nicht geben?

Ich bin froh, in allen zehn Kommunen bei der Unterstützung von sozialen, Bildungs- und Naturschutzinitiativen, bei der kritischen Begleitung zur Beschleunigung von Infrastrukturprojekten und bei Förderanträgen für den Wahlkreis wirksam gewesen zu sein.

Stimmt es, dass Sie schon mit dem roten Parteibuch zur Welt gekommen sind?

Ich bin lebenslanger Sozi (Anm. d. Red. Als Born geboren wurden, waren seine Eltern schon in der SPD).

"Das Wichtige jetzt" – ist der SPD wirklich kein pfiffigeres Wahlmotto eingefallen?

Sie meinen "Das Pfiffige jetzt"?

Freund-Feind-Parteifreund: Schon mal erlebt?

Ja. Aber wichtig ist, dass man die Freundschaften und nicht die Feindschaften pflegt.

Nerven Sie diese ganzen Online-Konferenzen auch so?

Ich kann "Hört ihr mich jetzt" nicht mehr hören!

Mussten Sie schon mal schlucken, als sie sich die hohen Miet- und Immobilienpreise in Schwetzingen angeschaut haben?

Schlucken hilft nicht. Ich will eine Wohnraumoffensive, dass auch in meinem Wahlkreis wieder alle bezahlbar wohnen können.

Warum hat das nicht mit der Astronautenkarriere geklappt?

Weil man auf dem Mars (noch) keine Juristen braucht.

Müssen Sie uns noch etwas gestehen?

Ich trinke viel zu viel Kaffee.