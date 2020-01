Schwetzingen. (pol/mün) Fünf Shisha-Bars in Schwetzingen wurden am Freitagabend von 15 Beamten des Zolls, der Polizei und des Ordnungsamtes unter die Lupe genommen. Und die Ermittler wurden fündig - sie entdeckten zahlreiche Gesetzesverstöße.

So wurden insgesamt 21 Kilo unversteuerten Tabaks beschlagnahmt, heißt es in der Mitteilung. Die Verantwortlichen der jeweiligen Lokale erwarten nun erhebliche Steuernachforderungen sowie entsprechende Geldstrafen. In einem Fall hatte der Betreiber einer Shisha-Bar sechs Kilogramm Tabak in seinem Privatfahrzeug, das unweit seines Lokals abgestellt war, gelagert. Auch dieser muss nun mit Steuernachforderungen und einer Geldstrafe rechnen.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung Schwetzingen stellten zudem zahlreiche Verstöße gegen gaststättenrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen fest.

Der Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr Schwetzingen stellte im Nebenraum einer Shisha-Bar eine erhebliche Überschreitung der Kohlenmonoxid-Konzentration fest.

Ziel des Einsatzes war die Einhaltung der Steuergesetze, des Jugendschutzes, des Gewerberechts sowie die Feststellung baurechtlicher Verstöße.

Nicht nur deutschlandweit, sondern auch in Heidelberg, Mannheim sowie den Kommunen und Städten im Rhein-Neckar-Kreis boomt der Markt mit dem Shisha-Rauchen. Vergangene Kontrollen, zuletzt im November 2019 in Heidelberg, verdeutlichen, dass seitens der Ermittlungsbehörden hier dringender Handlungsbedarf besteht.

Bei allen Kontrollmaßnahmen wurden jeweils erhebliche Mengen unversteuerten Tabaks sichergestellt. Darüber hinaus wurden zahlreiche Verstöße gegen das Gaststätten- und Gewerberecht, sowie gegen baurechtliche und jugendschutzrechtliche Bestimmungen festgestellt und entsprechend geahndet.