Von Micha Hörnle

Schriesheim/Rhein-Neckar. Eigentlich eine gute Sache, dass das Landessozialministerium in der Nacht zum Dienstag auch den Über-70-Jährigen Impftermine möglich gemacht hat. Doch: Die allermeisten landeten bei der Anmeldung im Internet im "virtuellen Wartebereich". So ging es Günther Zöller aus Schriesheim, aber auch Liselore Breitenreicher. Sie macht seit Januar ehrenamtlich für Senioren der Weinstadt, die sich mit dem Internet schwertun, Termine in drei Impfzentren der Region aus.

Breitenreicher ist eigentlich überaus gewieft im Umgang mit dem Internet, aber am Mittwoch musste sie nach zwölf Stunden vor dem Rechner die Waffen strecken: "Da geht gar nichts." Als sie dann die Impfservicenummer 116117 anrief, hieß es nur, dass die Leitungen überlastet seien.

Computer waren überlastet

Tatsächlich ging landesweit fast nichts: Zöller berichtete von ähnlichen Problemen seines Bruders, der in Stuttgart lebt, und Breitenreicher hörte schlechte Nachrichten aus Tuttlingen. Eine Sprecherin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die die Online-Plattform zur Impfanmeldung betreibt, konnte nur vermuten, dass es sich um ein baden-württembergisches Problem handelt – eben weil sich hier nun auch Über-70-Jährige zur Impfung anmelden können.

Das bestätigt ein Sprecher des Landessozialministeriums – es ist für die Impfzuteilung und die Termine zuständig – auf RNZ-Anfrage: "Es gab am Mittwoch in Baden-Württemberg insgesamt etwa 2,5 Millionen Suchanfragen und rund 870.000 Anrufe. Vermittelt wurden zirka 45.000 Termine." Mit anderen Worten: Der Ansturm aufs Internet und die Hotline 116117 war einfach zu groß.

Deswegen landeten so viele, die sich anmelden wollten, in dem "digitalen Warteraum", "eine Art elektronischer Pförtner", so der Ministeriumssprecher. Dieser soll verhindern, "dass das System angesichts des enormen Andrangs kollabiert oder Buchungen nicht korrekt erfasst werden. Das Callcenter kann trotzdem ,normal’ weiterbuchen, hat aber ebenfalls mit immensen Anruferzahlen zu kämpfen. Auch hier werden im Vorfeld die Anruferzahlen technisch eingegrenzt".

Zu allem Überfluss stockt – aber das ist nichts Neues – die Versorgung mit den Vakzinen. Die für Baden-Württemberg angekündigten März-Liefermengen halten mit der Nachfrage nicht Schritt: Von Biontech werden 713.700 Impfdosen erwartet, von Moderna 145.200 und von AstraZeneca 465.600. Konkrete Zahlen ab April gibt es noch nicht. Daher, so der Sprecher, sei es sinnlos, einen Termin für März auszumachen: "Wir sind ausgebucht." Für Zöller hat sich das Warten doch noch gelohnt: Am Mittwochabend tat sich was im "virtuellen Warteraum", er erhielt einen Impftermin.