St. Leon-Rot. (pol/mare) Bei dem schweren Unfall am Montag auf der Autobahn A 5 bei St. Leon-Rot ist eine Familie aus Nordrhein-Westfalen aus dem Leben gerissen worden. Die Identität der Eltern gaben die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Außerdem verstarb ein 60-Jähriger.

Die Aufräumarbeiten wurden erst am frühen Dienstagmorgen beendet, sodass auch der rechte der drei Fahrstreifen gegen 2.20 Uhr wieder freigegeben werden konnte.

Eines der beteiligten Autos war mit einer vierköpfigen Familie aus Nordrhein-Westfalen besetzt. Die Eltern im Alter von 51 und 46 Jahren sowie ihre 13-jährige Tochter verstarben noch an der Unfallstelle. Ihre 15-jährige Tochter überlebte den Unfall schwer verletzt, befindet sich nach derzeitigen Informationen jedoch außer Lebensgefahr.

Im zweiten Auto saß ein 60-jähriger Mann aus Rheinhessen, der ebenfalls an der Unfallstelle verstarb.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 62-jährigen polnischen Staatsangehörigen aus dem südlichen Baden-Württemberg. Der Mann erlitt einen Schock und wird medizinisch betreut. Sowohl sein Führerschein als auch der von ihm geführte Sattelzug wurden beschlagnahmt. Letzterer soll von einem Sachverständigen untersucht werden.

Der Fahrer des anderen Sattelzuges stammt aus Mittelfranken. Er blieb unverletzt.

Die Polizei in Mannheim kritisierte am Dienstag erneut scharf "Gaffer" während des schweren Unfalls am Vortag. "Wie man auf der Gegenfahrbahn effekthascherisch Aufnahmen eines schweren Unfalls machen kann, ist für uns schlicht unverständlich und pietätlos", sagte Polizeisprecher David Faulhaber. "Beim Unfall war die Feuerwehr - zusätzlich zur schwierigen Bergung - erheblich damit beschäftigt, Sichtschutz aufzubauen."

Unmittelbar nach dem schweren Unfall zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Frankfurt hatte sich auf der Gegenfahrbahn ebenfalls ein Unfall ereignet, an dem sieben Autos beteiligt waren. Dabei wurden drei Menschen verletzt.

Die Behörden gehen davon aus, dass die Fahrer vermutlich aus Sensationslust gebremst hatten. "Gaffen" beinhalte ein erhebliches Gefahrenpotenzial für weitere Unfälle, sagte Faulhaber. "Das sind Dinge, welche die Arbeit sämtlicher an dem Unfall beteiligter Organisationen vermeidbar erschweren."

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Verkehrs-kommissariats Walldorf wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung dauern an.

Update: 13. Februar 2018, 13.16 Uhr