Von Joachim Baier

Reichelsheim-Beerfurth. Wer die Stube der Wilhelm Eberhardt Back- und Schokoladenfabrik betritt, der beginnt eine Zeitreise. Produziert wird im südhessischen Reichelsheim-Beerfurth noch wie früher. "Das hier ist 50 Jahre plus", sagt Inhaber Helmut Gräber und zeigt auf die Maschinen in zartem Ocker. "Aber alle gut gewartet" - und wohl unkaputtbar. Angefangen hat das Unternehmen 1932 mit der Herstellung von Lebkuchen, die auch heute noch nach altem Rezept gebacken werden. In diesen Wochen stellt die Fabrik Schokoladen-Nikoläuse her, und zwar so, wie es im Familienbetrieb Tradition hat. Im Durchschnitt werden täglich 1000 bis 2000 solcher Nikoläuse produziert. Je nachdem, wie groß sie sind.

Früher soll es allein in Beerfurth acht Lebkuchen-Bäcker gegeben haben. Laut Heimatkenner Ernst Hieronymus habe wohl einer mal mit Süßem angefangen, andere hätten mitgezogen. So etwas sei auch ein Zubrot für Bauern gewesen, sagt Jochen Rietdorf, Leiter des Reichelsheimer Kulturamtes. Eine Mischung aus Landwirtschaft und Backen. Vieles ist früher noch mit dem Fahrrad nach Darmstadt und Frankfurt transportiert worden.

Die Schokolade war nach dem Zweiten Weltkrieg die zündende Idee von Gräbers Opa, Wilhelm Eberhardt. "Ich weiß nicht, wo die Firma heute stehen würde, wenn wir die Schokolade nicht hätten", sagt Gräber. Schokolade bringe mehr Umsatz als andere Produkte, wie etwa Plätzchen, "kostet aber zur Herstellung auch das meiste Geld". Auch saisonal gibt es Unterschiede: "Der Osterhase geht stärker weg. Er bringt mehr Umsatz als der Weihnachtsmann." Das Traditionelle im Betrieb Eberhardt: Jede Maschine ist für einen Schritt da, damit aus den kostbaren Kakaobohnen aus Ghana, Java oder Kolumbien Schoko-Nikoläuse werden. "Die Produktion ist teurer, weil sie länger dauert", sagt Gräber. Moderne Betriebe würden das "all in" machen - also alle Schritte in ein und derselben Maschine.

Gräber berichtet, wie er die Schokolade noch selbst macht: "Nach altem deutschen Recht." Die Kakaobohnen werden schonend geröstet, vermahlen, mit Zucker und Milch vermischt, dann gewalzt, damit die Zuckerkristalle ganz klein werden und zum Schluss ins Rührwerk gegeben, damit die Schokolade den angenehm-süßen Geschmack bekommt. "Schokolade sollte einem auf der Zunge zergehen - ohne Spucke und Speichel", erklärt der 56-Jährige.

Die flüssige Schokolade kommt bei 30 Grad in die Formen. Nach dem Abkühlen ist der Nikolaus fertig. Beliebt seien "die klassischen Figuren." Es mache auch keinen Sinn, etwas anderes zu machen. "Da kommt die Oma und die Tante, und die kaufen was für die Kinder." Der kleinste Schokoladen-Nikolaus ist 13 Zentimeter groß und wiegt 30 Gramm, bis hin zum größten Exemplar mit 64 Zentimeter Größe und 2,5 Kilo Gewicht. Der Große reicht einem Erwachsenen bis zum Knie und wird etwa 100 Mal pro Saison verkauft. Die kleineren Exemplare häufiger.

Die Herstellung der Schoko-Genüsse ist ein Saisongeschäft, bei dem sich Nikoläuse und Osterhasen begegnen: Wenn die letzte Waren für Weihnachten hergestellt werden, fängt schon das Ostergeschäft an.

Etwa 20 Beschäftigte gibt es in den Stoßzeiten, verteilt auf zehn bis elf volle Arbeitsplätze. "Ich fahre im Sommer die Belegschaft voll runter", sagt Gräber. An seinen etwas betagten Maschinen will er festhalten. Sie funktionierten noch immer bestens, sagt er: "Es gibt für mich keinen Anlass, etwas Schlechteres zu kaufen, nur weil es neu ist."