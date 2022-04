Von Carsten Blaue und Felix Hüll

Schönbrunn/Wald-Michelbach. In Schönbrunn im Rhein-Neckar-Kreis entscheiden sich die Bürger mehrheitlich für ein Neubaugebiet. Im Ortsteil Affolterbach von Wald-Michelbach im südhessischen Kreis Bergstraße soll ein kleines Gewerbegebiet entstehen, und Umweltschützer laufen Sturm. Zwei aktuelle Beispiele dafür, wie unterschiedlich die Flächenentwicklung in der Region bewertet wird. Die einen sehen in neuen Erschließungen Zukunftschancen, die anderen den Raubbau an der Natur. Die einen wollen mehr Hektar Bauland, die anderen noch weniger als bisher. In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN). Dieser arbeitet an der ersten Änderung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar in den Kapiteln zu Wohnbau- und Gewerbeflächen.

Die Grünen würden das Verfahren am liebsten stoppen und haben einen entsprechenden Antrag gestellt, der dem Planungsausschuss des VRRN am Freitag vorliegt. Bei den südhessischen Kreisverbänden des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), des Naturschutzbundes (Nabu) und der Botanischen Vereinigung (BVNH) dürften die Grünen offene Türen einrennen. Sie kämpfen gegen das neue Gewerbegebiet bei Affolterbach.

Hier, am südlichen Ortseingang, sollen auf 23.300 Quadratmetern vier oder fünf Firmen Platz finden. Die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Sascha Weber stützt sich dabei auf einen Bebauungsplan, der zwar seit 1997 gültig ist, aber eben schon so alt, dass er heutige Naturschutzrichtlinien gar nicht berücksichtigen konnte. Das wirft beim einen oder anderen Mandatsträger offenbar zumindest Fragen auf, zumal die meisten Kommunalpolitiker damals noch gar nicht aktiv waren und sich erst mal mit der Planung vertraut machen mussten.

Weber hingegen will das Gewerbegebiet am liebsten noch in diesem Jahr erschließen. Mit einem von der Gemeinde engagierten Umweltplaner hat er kürzlich vor Ort alle Bedenken zerstreuen wollen. Demnach gebe es hier weder bedeutsame Arten, noch seien artenschutzrechtliche Maßnahmen notwendig. Ein künstlich angelegtes Schilf werde verlagert und das 13.000 Quadratmeter große Überschwemmungsgebiet des Ulfenbachs gar nicht bebaut. Weber betont im Gespräch mit der RNZ, das Gewerbegebiet werde gebraucht. Und zwar jetzt. Denn erste interessierte Firmen seien schon abgewandert, und Corona habe das Projekt um zwei Jahre zurückgeworfen.

Die Naturschützer sehen in der potenziellen Gewerbefläche hingegen "ökologisch hochwertige Lebensräume mit bedrohten Tier- und Pflanzenarten" und sind erzürnt. BVNH-Kreissprecherin Annette Modl-Chalwatzis sagt: "Wir hätten nicht gedacht, dass eine Gemeinde heute noch auf die Idee kommen kann, eine ihrer wertvollsten Naturflächen der Vernichtung preiszugeben." Den Biber gebe es hier oder eine Reihe von Vogelarten, die auf Röhrichtflächen und Feuchtwiesen spezialisiert sind. BUND, Nabu und BVNH haben eine rechtliche Prüfung in Auftrag gegeben: "Wir werden alles daran setzen, diesen anachronistischen Wahnsinn zu unterbinden", sagt BUND-Kreissprecher Herwig Winter. Auch die örtlichen Grünen machen mit. Sie haben die Aussetzung der Erschließung beantragt. Am Dienstagabend sollte der Antrag Thema in der Wald-Michelbacher Gemeindevertretung sein.

Ganz anders ist die Stimmung im Kleinen Odenwald – zumindest bei Befürwortern des neuen Wohngebiets. Mit 868 Stimmen für das Vorhaben "Im Viertel III" im Schönbrunner Ortsteil Haag ist der Bürgerentscheid am Sonntag ausgegangen. 229 Stimmen gab es dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 46 Prozent. Das reichte deutlich für die Gültigkeit des Beschlusses (dafür waren mindestens 20 Prozent nötig). Die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Jan Frey kann nun die Schritte zur Erschließung von neuem Bauland für junge Familien und Bauinteressenten aus dem Ort wieder aufnehmen (das Verfahren an sich läuft schon seit 1996). Und die im Wahlkampf vor dem Bürgerentscheid aufgeworfenen Gräben müssen geschlossen werden.

Hintergrund des Bürgerentscheids über das Neubaugebiet in Haag ist der Wunsch in Schönbrunn, bauwillige Bürger im Ort halten zu können und die Gemeinde gleichzeitig für den Zuzug junger Familien attraktiv zu erhalten. Derzeit ist die überwiegende Anzahl der Baulücken aber in privater Hand.

Gegen Details des Vorhabens hatte sich nach dem Aufstellungsbeschluss der Pläne für das Neubaugebiet im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative gebildet. Sie setzte mit einer Unterschriftenaktion erst das Bürgerbegehren und daraus folgend den Bürgerentscheid durch – und verlor. Es war der erste in der Verwaltungsgemeinschaft Eberbach-Schönbrunn. Der zweite folgt in Eberbach Anfang April. Dann geht es um die Windkraft am Hebert.