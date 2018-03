Speyer. (hab) Gerade macht eine Untersuchung Schlagzeilen, dass die Insektenzahl in Deutschland dramatisch rückläufig sein soll. Da sorgt es für zusätzliche Besorgnis, dass der Landauer Ökologe Carsten Brühl vom Institut für Umweltwissenschaften der Universität Koblenz-Landau der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) veraltete Methoden vorwirft, die die harmlosen Zuckmücken dezimiert, obwohl diese wesentlicher Bestandteil der Nahrungskette für Vögel, Fledermäuse und Libellen darstellen. Das kommt bei der Kabs, die Jahr für Jahr in den Rheinauen die Stechmücken mit ihrem biologischen Bekämpfungsstoff Bti auf ein erträgliches Maß reduziert, nicht gut an. Die Aktionsgemeinschaft wehrt sich und betont jetzt erneut, dass der Stoff, korrekt und in der vorgeschriebenen Dosierung eingesetzt, höchst selektiv die Stechmücken abtötet.

Dass auch Kriebelmücken und Zuckmücken bei höherer Dosierung negativ auf Bti reagieren, sei "ein alter Hut", so der wissenschaftliche Direktor der Organisation, Norbert Becker. Nicht umsonst habe man detailierte Kartierungen über potenzielle Brutgewässer angelegt, um eben die Zuckmückenstandorte von der Bekämpfung auszunehmen. Brühl zitiert die Promotion der Kabs-Mitarbeiterin Ulrike Fillinger, wo zu lesen steht, dass die Zuckmücken am Standort "Speyerer Grün" um 94 Prozent zurück gegangen waren.

"Das ist in höchstem Maße unwissenschaftlich, was da passiert", schimpft Becker. Der Landauer Ökologe habe eine Aussage der Arbeit heraus gegriffen. Die gelte nur für einen einzigen Standort. Das Gesamtergebnis der über fünfjährigen Langzeitstudie zeige, so Becker, "dass das Risiko einer Zuckmückenschädigung durch den Einsatz von Bti als sehr gering einzuschätzen ist." Dies bestätigen auch Fallenfänge von Insekten des Kabs-Mitarbeiters und Insektenexperten, Frank Steuerwald.

Die Bekämpfungsstrategie der Kabs sei extrem ausgefeilt und werde vom Sachverstand der jeweiligen Gebietsleiter vor Ort umgesetzt. "Dort, wo Zuckmückenlarven vorkommen, wird nicht bekämpft. Meist treten Zuckmücken und Stechmücken in getrennten Bereichen auf. Es gibt auch Tabugebiete, die nicht bekämpft werden, weil man dort Zuckmücken gefunden hat. Vorwürfe, die Doktorarbeit der Biologin Fillinger sei eine Auftragsarbeit, weist Becker vehement zurück. "Das ist eine Doktorarbeit der Universität Heidelberg. Ich möchte vermeiden, dass es hier zu einem ernsthaften Disput zwischen den Universitäten Landau und Heidelberg kommt."

"Was da unter dem Siegel der Wissenschaft verkauft werden soll! Da fehlen einem die Worte": Es ist nicht irgendwer, der diese Sätze sagt, sondern der Regierungspräsident a. D. von Rheinhessen-Pfalz, Paul Schädler. Er war eine der wesentlichen Kräfte neben Norbert Becker, die dafür sorgten, dass die Kabs vor mehr als 40 Jahren gegründet wurde. "Was uns wurmt, ist die Tatsache, dass solche Vorwürfe aufkommen gegen eine Organisation, die an Sorgfalt und fachlicher Qualifikation kaum zu überbieten ist", so Schädler.

Was nur noch Kopfschütteln in der Kabs auslöst, ist der Vorschlag von Brühl, auf den Wohnungsbalkonen Eimer aufzustellen, die mit Hilfe von Kohlendioxid die Schnaken anlocken und fangen sollen. "Pro Hektar haben wir bis zu 100 Millionen Stechmücken, die schlüpfen. Und im Kabs-Gebiet bekämpfen wir zwischen 15.000 und 30.000 Hektar jährlich mit Bti. Da kann man sich die Wirkung von solchen Eimern gut vorstellen. Wir haben seit unserem Bestehen die Zahl der Stechmücken-Anflüge im Auwald von 1000 pro zwei Minuten auf etwa acht bis zehn reduziert. Das hätten wir mit den Eimern mit Sicherheit nicht geschafft. Aber für das allgemeine Insektensterben sind wir trotzdem nicht verantwortlich", so Becker.