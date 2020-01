Von Harald Berlinghof

Speyer.Er ist mit ziemlicher Sicherheit der einzige Vater dieser Welt, der seiner Tochter als zweiten Vornamen den einer Schnake gegeben hat. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass dieser Name "Aedes" aus dem lateinischen übersetzt "Taugenichts" bedeutet. Aber Norbert Becker ist auch der einzige, den man – auch wenn er die Bezeichnung gar nicht so gerne hört – "Schnakenpapst" nennen darf. Weil sein Wort, wenn es um Schnaken (regional), Stechmücken (national) oder Moskitos (international) geht, beinahe an Unfehlbarkeit grenzt. Priv.-Doz. Dr. habil. Norbert Becker ist ein Pfälzer Junge, der mittlerweile im Rentenalter angekommen ist. Der die Biologie und Ökologie zu seiner Leidenschaft, seinem Hobby und seinem Beruf gemacht hat. Er hat in Heidelberg studiert, sich bereits dort auf Schnaken spezialisiert und sich gemeinsam mit anderen der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs e.V.) verschrieben, "um Politik, Wissenschaft und den Dienst am Menschen zu vereinen", wie er sagt.

"Diesem Problem stellen wir uns", hatte sein wissenschaftlicher Mentor, Professor Herbert Ludwig, als Parole ausgegeben. Die Wissenschaft trat mit der Kabs aus ihrem Elfenbeinturm heraus in die Welt der Menschen. Jetzt hat Norbert Becker die Kabs zum vergangenen Jahreswechsel nach vier Jahrzehnten als wissenschaftlicher Direktor verlassen. Mit Dirk Reichle, einem langjährigen Mitarbeiter der Kabs in gehobener Position, steht ein adäquater Nachfolger bereit. Norbert Becker hinterlässt ein gut bestelltes Haus mit 66 fest angestellten Mitarbeitern und vielen Saisonkräften – der von Anwohnern allseits gelobten "studentischen Schnakenwehr".

Wir schreiben das Jahr 1976. Die Menschen entlang des Rheins leiden in jedem Sommer unter den massenhaft auftretenden Rheinschnaken. "Da muss etwas passieren", hatte sich der pfälzische Landrat Paul Schädler aus dem Fenster gelehnt. Ganz spontan hatte Professor Ludwig seinen Studenten Norbert Becker gefragt: "Wollen Sie in Ihrer Diplomarbeit nicht etwas über Schnaken machen?" Der wollte.

Seine Diplomarbeit befasste sich mit den Stechmücken in Ketsch. Dann haben sie als Kabs verschiedene Insektizide ausprobiert, eine Strategie entwickelt, Brutflächen kartiert. "Das war aber nicht zufriedenstellend. Die Mittel waren nicht selektiv. Irgendwann sind wir dann auf Bti gestoßen. Damit konnten wir Menschenschutz und Naturschutz unter einen Hut bringen", erzählt Becker.

Los ging es in Lingenfeld, Römerberg und dann rund um Philippsburg. "Wir waren damals echte Pioniere. Ohne Handy, ohne Computer, anfangs ohne Hubschrauber. Kommunikation im Gelände? Fehlanzeige. Auch die Kartierungen der Schnakenbrutflächen mussten erst noch erarbeitet werden", erinnert sich Becker. Das sei ein eingeschworener Haufen gewesen, jene Leute, die mit Rückenspritzen in die Sümpfe zogen. Er selbst miteinbegriffen. Bis zuletzt schlüpfte der Kabs-Direktor noch in die Anglerstiefel und arbeitete im Gelände mit. "Das und der Umgang mit vielen jungen Leuten hält jung", grinst er. "Die Erfahrung dieser Leute der ersten Stunde über die Gelände-Topografie war unersetzlich", so Becker. Das sei aber auch die Stärke der frühen Kabs-Organisation gewesen, der beinahe familiäre Zusammenhalt. "Das war der Kit, der uns zusammen hielt". Ein Netzwerk von Mitstreitern rund um den Nukleus Becker arbeitete an einem gemeinsamen Ziel. "Aber trotz aller Auszeichnungen und wissenschaftlichen Tätigkeiten bis hin zur WHO, war die Kabs nie eine One-Man-Show", betont Becker.

Es war ein bunt gemischter Haufen. Angefangen von dem mit Becker befreundeten Israeli Joel Margalit, dessen Eltern im Holocaust umkamen und der den Bacillus thuringensis israelensins (Bti) als Krankheitserreger der Stechmücke erkannte, über die Heidelberger Uni-Professoren Ludwig, Wolfgang Schnetter und Volker Storch bis hin zum pfälzischen Regierungspräsidenten Schädler, der Kabs-Präsident bis 2019 war, reichte das bunte Spektrum der Beteiligten. Norbert Beckers langjähriger Stellvertreter Christian Weisser kam damals gerade aus Nepal zurück. Bürokratie wurde klein geschrieben. Die Mitarbeiter erhielten unbürokratisch ihre Lohnabrechnungen – manchmal sogar auf dem Rheindamm. Flexibilität wurde groß geschrieben.

Zu den erschütterndsten Begebenheiten, so erinnert sich Becker, zählte der tödliche Unfall eines im Gelände eingesetzten Studenten auf Pfälzer Seite, der bewusstlos in flaches Wasser fiel und ertrank. "Das ist jetzt 30 Jahre her, aber man denkt manchmal immer noch daran", betont Becker, während sich sein Blick nachdenklich ins Weite hin öffnet.

Die Hubschrauber-Ausfälle im vergangenen Jahr, die zum Glück ohne Personenschaden ausgingen, gehören für Becker zu den problematischsten Situationen seiner gut vierzigjährigen Kabs-Zeit. Immer wieder kommt der Stechmückenexperte im Gespräch mit der RNZ auch auf die Einwände gegen die Kabs-Methode aus der Uni Landau zu sprechen. "Das sind Attacken, die mir schwer im Magen liegen. Weil die Einwände meiner Einschätzung nach nicht stichhaltig und nicht tragfähig sind", meint er: "Mit Insekten- und Bienensterben hat unsere Arbeit nichts zu tun. Das ist vielfach wissenschaftlich belegt."