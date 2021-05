Schwetzingen. (RNZ/ppf) Vor einer Woche öffnete der Schlossgarten Schwetzingen seine Tore wieder – zunächst nur für Besucherinnen und Besucher, die eine Jahreskarte haben. Nun können auch Gäste mit Tageskarte den Garten der ehemaligen kurfürstlichen Sommerresidenz besuchen: Ab Freitag, dem 7. Mai erhalten alle mit einer vorherigen Online-Buchung mit Zeitfenster sowie einem negativen Corona-Test oder einem Impfnachweis bzw. nachgewiesener Immunität Einlass.

Gebucht werden können Besuche zwischen 8 und 19:30 Uhr jeweils drei Tage im Voraus; der Aufenthalt ist auf zwei Stunden angelegt. Außerdem muss ein aktueller negativer Corona-Test (Kinder ab 6 Jahre) einer offiziellen Teststelle (Testzentrum, Apotheke oder ähnliches) oder eine Impfdokumentation (Impfpass oder Impfbescheinigung) über eine vollständige Impfung (vor mindestens 14 Tagen) oder ein ärztliches Zeugnis über eine mittels PCR-Test bestätigte Infektion (nicht älter als 6 Monate) vorgezeigt werden. An der Kasse wird das Zeitfenster überprüft und dann das Tagesticket zu den derzeit geltenden Preisen verkauft. Der QR-Code und das Ticket werden von der Kontrolle am Eingang eingescannt.

Kontaktbogen auf der Internetseite

Die Zeitfenster müssen auf der Homepage gebucht werden. Den Buchungslink und Antworten auf die häufigsten Fragen findet man unter https://www.reservierung-schloss-schwetzingen.de/. Der mit der Anmeldung erstellte QR-Code wird per E-Mail oder aufs Smartphone geschickt. Gäste, die keinen E-Mail-Account oder PC haben, wenden sich bitte an Personen, die über einen digitalen Zugang verfügen. Gäste, die eine Seheinschränkung oder kognitive Einschränkung haben oder denen keine technische Ausstattung zur Verfügung steht, können sich telefonisch unter 06202 81 415 täglich von 9 bis 11 Uhr melden. Die Mitarbeiter der Schlosskasse führen diese Gäste dann durch das Prozedere. Wir bitten um Verständnis, dass dies vorrangig den genannten Personen angeboten wird.

Maskenpflicht an allen Engstellen

Die Staatlichen Schlösser und Gärten bitten um Verständnis, dass nur eine Buchung je Dauerkarte und Tag möglich ist. Kinder über sechs Jahre müssen erfasst werden, da sie Eintritts-pflichtig sind. Letzter Einlass in den Schlossgarten ist um 19:30 Uhr. Es gilt die Pflicht zum Tragen einer Maske (medizinische Maske oder FFP2-Maske) an allen Ein- und Ausgängen, an Engstellen und im Bereich der Toiletten.