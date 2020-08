Mannheim.(gol) Der Sensenmann vor dem Werkseingang kann sprechen: "Schlachthöfe sind und bleiben Brutstätten für Keime und Krankheiten wie Covid 19", sagt Jens Vogt, der Herr hinter der Maske von Gevatter Hein. Der Stuttgarter repräsentiert die Tierrechtsorganisation Peta. Mit der drastischen Methode will Vogt am Mittwoch vor dem Regio-Schlachthof auf den fatalen Zusammenhang von Viren und Fleischherstellung aufmerksam machen. Zum Protest kommen allerdings bei Weitem nicht so viele Sympathisanten wie zum Schweigemarsch für die Schließung aller Schlachthöfe am vergangenen Wochenende.

Auch in der Mannheimer Schlachtbranche arbeiteten die Menschen auf engstem Raum – ohne eine ausreichende Möglichkeit zur Einhaltung von Hygienemaßnahmen, glaubt Peta. Es sei daher kein Zufall, dass es gerade in der Fleischindustrie vermehrt zu Ausbrüchen des Virus komme. Das Schlimme: von den positiv getesteten Mitarbeitern in deutschen Schlachtbetrieben habe kaum einer vor der Speichelentnahme Symptome gezeigt. "Diese Menschen, auch wenn sie in Mannheim nicht in engen Unterkünften hausen müssen, bleiben genauso Opfer des Systems Profit in der Schlacht-Industrie wie die ausgebeuteten Tiere", sagt er. Alle Schlachttiere fristeten ihre letzten Stunden zusammengepfercht auf engstem Raum in ihren Exkrementen, was die Wahrscheinlichkeit der Entstehung und Verbreitung von Krankheitserregern erhöhe.

Kritik übt Jens Vogt auch an der aktuellen Betäubungsart im ehemaligen Fleischversorgungszentrum FVZ. Die Rate der unzureichenden Betäubung erreiche laut Bundesregierung bei Schweinen bis zu 12,5 Prozent.