Vor dem Viadukt in Schatthausen lächelt Silke Ssymank in die Kamera. Die Kommunale Behindertenbeauftragte des Kreises wohnt schon länger in dem Wieslocher Ortsteil, ursprünglich kommt sie aber aus dem Dreiländereck in der Nähe von Basel. Foto: Helmut Pfeifer

Von Sophia Stoye

Schatthausen/Heidelberg. Wenn Silke Ssymank über ihre Arbeit mit körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen spricht, weiß sie aus eigener Erfahrung, wie viel zu einer inklusiven Gesellschaft noch fehlt. Die 57-Jährige aus Schatthausen ist seit Anfang September Kommunale Behindertenbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises und selbst schwer behindert. "Wir sind von einer inklusiven Gesellschaft noch Lichtjahre entfernt", ist Ssymank überzeugt. Anlässlich des heutigen Internationalen Tags der Menschen mit Behinderung (siehe Hintergrund) spricht sie im RNZ-Porträt über ihre eigene Krankheit, Diskriminierung im Alltag und das Gefühl, nicht als Mensch wahrgenommen zu werden.

Hintergrund > Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung wurde von den Vereinten Nationen ausgerufen und soll das öffentliche Bewusstsein für die Belange Betroffener stärken. "Im Mai dieses Jahres wurde das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz verabschiedet, die Richtlinien müssen ab 2025 [+] Lesen Sie mehr > Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung wurde von den Vereinten Nationen ausgerufen und soll das öffentliche Bewusstsein für die Belange Betroffener stärken. "Im Mai dieses Jahres wurde das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz verabschiedet, die Richtlinien müssen ab 2025 angewandt werden", erläutert die Kommunale Behindertenbeauftragte Silke Ssymank. Damit würden erstmals private Anbieter dazu verpflichtet, bestimmte Produkte und Dienstleistungen barrierefrei anzubieten: zum Beispiel Selbstbedienungsterminals wie Geldautomaten. Im Rhein-Neckar-Kreis ist der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen in den letzten Jahren zwar gut vorangeschritten, so Ssymank, viele ältere Verwaltungsgebäude oder auch Einrichtungen kulturellen Lebens seien jedoch noch nicht barrierefrei. Deshalb wird ein Inklusionsbeirat gemeinsam mit Ssymank den aktuellen Stand erfassen und aus Betroffenensicht Handlungsempfehlungen aussprechen.

Geboren und aufgewachsen ist Silke Ssymank im Dreiländereck, in der Nähe von Basel. Mit 18 Jahren zog sie nach Villingen-Schwenningen, um dort Sozialpädagogik zu studieren. 1987 kam die heute 57-Jährige nach Heidelberg, machte eine Fortbildung zur Sozialtherapeutin und hängte noch ein Master-Studium in Sozialer Arbeit dran, das sie vor rund elf Jahren an der SRH Hochschule absolvierte. Seit 1989 wohnt Ssymank in Wiesloch und Umgebung – und ist seitdem in der Region geblieben.

"Mich hat schon immer die Entwicklung von Menschen interessiert", erklärt die 57-Jährige. Dieses Interesse gepaart mit der Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen führten letztendlich zu ihrer Studienwahl. Durch ein Studenten-Praktikum im Landratsamt Lörrach kam Ssymank erstmals mit der Arbeit einer Behörde in Kontakt, ein zweites Praktikum führte sie in eine Einrichtung für behinderte Menschen nördlich von Lörrach. "Das war eine sehr beeindruckende Erfahrung, an die ich mich heute noch erinnere", so Ssymank, denn: "Das war damals ein hundertprozentig inklusives Heim." Geistig und körperlich Behinderte hätten dort neben jungen Müttern, Waisenkindern und gesunden Menschen gewohnt. "Das Heim war das, was man heute anstrebt: dass alle gleichberechtigt unter einem Dach leben." Ssymank betreute in ihrer Zeit dort vor allem zwei schwerkranke Kinder, die relativ schnell verstarben. "Das hat mich sehr geprägt."

Besonders mit einem von ihnen habe sie eine enge Bindung aufgebaut: "Er konnte nur liegen, hatte schwere spastische Erscheinungen und war mehrfach körperbehindert", so Ssymank. Um mit dem Neunjährigen zu kommunizieren, entwickelten die beiden mithilfe von Mimik und Gestik ihre eigene Kommunikationsform. "Es muss nicht immer jemand reden können, damit man sich verständigen oder gemeinsam lachen kann", sagt die 57-Jährige. Trotz des Leids sei die Lebensfreude immer im Vordergrund gestanden.

Als sie dann nach dem Studium nach Heidelberg zog, arbeitete Ssymank insbesondere in drei Bereichen, zunächst sieben Jahre lang in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, wo sie ihren Schwerpunkt auf Suchtprävention legte. Danach war sie nochmal sieben Jahre als Sozialtherapeutin in der Suchtarbeit tätig und betreute unter anderem Selbsthilfegruppen. "Das hat mir sehr viel Spaß gemacht", erzählt die 57-Jährige: "Dort sind einige Menschen, die sich ändern wollen." Damals fing sie an, soziale Kompetenztrainings zu entwickeln – bis heute ihr Herzensprojekt. Dabei wird Betroffenen gelehrt, wie sie mit schwierigen Situationen umgehen oder ihre Rechte einfordern können. "Der dritte große Arbeitsbereich in meinem Leben war von den Suchtkranken weg hin zu den Rheumakranken", erklärt Ssymank, die 17 Jahre lang für die Rheuma-Liga Baden-Württemberg arbeitete.

"Ich brauche einen Beruf, bei dem ich im direkten Kontakt zu den Menschen stehe", sagt sie. Nach der langen Selbsthilfearbeit habe sie aber auch den Wunsch gehabt, politisch ein bisschen mitzugestalten und direkt eingreifen und helfen zu können. "Deswegen hat mich die Stelle als Kommunale Behindertenbeauftragte interessiert, weil das beides beinhaltet."

Silke Ssymanks Berufsalltag ist eine bunte Mischung: zum einen die Netzwerkarbeit mit den unterschiedlichen Verbänden von Menschen mit Beeinträchtigungen. "Da baue ich Kontakte auf, versuche, die Bedürfnisse zu erkennen und an die Politik und das Amt für Sozialplanung weiterzutragen", erklärt die 57-Jährige. Zum anderen ist sie in verschiedenen Arbeitskreisen und bringt dort die Bedürfnisse der Betroffenen ein.

Daneben führt Ssymank auch Beratungsgespräche, vermittelt Betroffene an Selbsthilfegruppen oder gibt zu verschiedenen Themen Stellungnahmen ab – zum Beispiel inwiefern eine Umbaumaßnahme barrierefrei ist. Dafür berät sie sich mit einem Inklusionsbeirat, der sich aus Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zusammensetzt.

"Im Alltagsleben gibt es für behinderte Menschen unglaublich viele Barrieren", so Ssymank: Gerade im digitalen Zeitalter seien Blinde und Mobilitätseingeschränkte großen Hürden ausgesetzt: "Zum Beispiel kann ein Blinder oft keine Arzttermine im Internet buchen und ein Rollstuhlfahrer kommt nicht rein, weil keine Rampe da ist."

Dass viele Menschen noch Berührungsängste und Vorurteile gegenüber behinderten Menschen haben, hat Ssymank am eigenen Leib erlebt: Mit 28 Jahren wurde bei ihr eine seltene Rheuma-Erkrankung diagnostiziert. "Ich kenne diese furchtbar mühsamen Arztsuche, die sehr schlechten Lebensprognosen oder dass nicht gefragt, sondern be- und verurteilt wird." Das habe sich im Laufe ihres Lebens immer wieder gezeigt. Zum Beispiel, wenn im Bekanntenkreis kein Verständnis dafür da ist, dass sie keine Radtour machen kann, weil sie krankheitsbedingt nicht in die Sonne darf. "Das haben viele als Affront an die Freundschaft gesehen." Beeinträchtigte Menschen müssten laut Ssymank wiederum lernen, so mit dem anderen zu reden, dass das Gegenüber verstehen kann, was man hat. "Da fehlt auf beiden Seiten viel Sozialkompetenz."

Menschen, die nicht wissen, wie sie am besten mit einer behinderten Person umgehen sollen, empfiehlt Ssymank, sich in deren Lage zu versetzen: "Das Wichtigste ist, sich vorzustellen, wie man selbst in dieser Position behandelt werden will." Außerdem müsse man offen auf den anderen zugehen – ohne dabei übergriffig zu handeln. So habe ihr zum Beispiel mal ein Blinder erzählt, dass er einfach am Arm gepackt und über die Straße gebracht wurde. Ssymank zufolge müsse man mit den Menschen auf eine sensible Art in Kontakt treten und vor allem: "Den Menschen kennenlernen, wie er ist und nicht mit dem Fokus auf seine Beeinträchtigung."

Info: Bei Fragen können sich Betroffene an Silke Ssymank wenden unter 0 62 21/5 22 24 69 oder per E-Mail an s.ssymank@rhein-neckar-kreis.de.