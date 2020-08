Von Andrea Döring

Ludwigshafen. "Wenn ich ihn so blutig gekratzt sehe, könnte ich weinen", erklärt ein Vater am Telefon. Sein achtjähriger Sohn war wegen lebender Bettwanzen an seiner Kleidung zeitweise von der Schule ausgeschlossen. Auch sein fünfjähriger Bruder durfte nicht nur wegen Corona nicht in den Kindergarten. Die Wohnung der kleinen Familie ist massiv von Bettwanzen befallen.

Es sind so viele in Betten und Sofas zu finden, dass der Alleinerziehende sich ihrer mit Hausmitteln nicht erwehren kann. Eine professionelle Schädlingsbekämpfung kann der Hartz-IV-Empfänger allein nicht bezahlen. Zwar organisieren die Lehrer des Kindes und die Ludwigshafener "Aktion 72" mittlerweile die Finanzierung der Bekämpfung. Doch die Wohnung der drei ist nicht die einzige mit dem Problem in der Bürgermeister-Kutterer-Straße in Ludwigshafen. Auf die Stadt könnte eine große Herausforderung zukommen. In vielen Großstädten wie Berlin, Hamburg und München gibt es bereits massiven Bettwanzen-Befall.

Nachts, wenn alles schläft, saugt die Bettwanze, auch Hauswanze genannt, das Blut von warmblütigen Wesen, gerne auch von Menschen. Vollgesogen erreichen die erwachsenen Tiere das Siebenfache ihres ursprünglichen Gewichts und sind fast einen Zentimeter lang. Man kann sie dann mit bloßem Auge erkennen. "Wenn es so viele sind, dass sie auf der Kleidung zu sehen sind, ist das ein ernstes Problem", erklärt Carola Kuhn vom Fachgebiet Gesundheitsschädlinge und ihre Bekämpfung des Umweltbundesamts.

"Bettwanzen sind nicht meldepflichtig, wir haben keine Zahlen", berichtet sie. Anders als etwa Malariamücken gelten Bettwanzen Feldversuchen zufolge nicht als Krankheitsüberträger, so Kuhn. Doch Bettwanzen-Stiche, die oft ganze Reihen bilden, jucken heftig. "Die Stiche führen bei manchen Menschen zu Immunreaktionen. Man kann nur symptomatisch behandeln, also den Juckreiz lindern. Auf aufgekratzten Stichen können sich allerdings bakterielle Infektionen draufsetzen", erklärt Christoph Löser, Chefarzt an der Hautklinik im Klinikum Ludwigshafen. Er hat in den vergangenen 15 Jahren nur zwei Mal Bettwanzenbefall zu sehen bekommen. Eine nicht repräsentative Umfrage bei den Ludwigshafener Hautärzten gibt ein ähnliches Bild.

Mehr Arbeit mit Bettwanzen haben jedoch die Schädlingsbekämpfer. "Früher hatte ich einmal im Monat mit ihnen zu tun, meist im August und September, wenn die Leute aus dem Urlaub kamen", berichtet Jürgen Vettel, Geschäftsführer der Ludwigshafener Schädlingsbekämpfungs-Firma Palatia. Mittlerweile rücke er wegen Bettwanzen zwei bis drei Mal pro Woche aus. Ähnliches berichten seine Kollegen in Heidelberg, Mannheim und Worms.

In der Wohnung des alleinerziehenden Vaters waren Vettels Mitarbeiter mittlerweile zweimal im Einsatz. "Die Tiere halten sich nicht an Türschilder. Die ziehen von hüben nach drüben und von oben nach unten, kommen in die Wohnung von Freunden oder der Mutter und wieder zurück. Der Kreislauf muss durchbrochen werden, alles, was bekannt ist, muss bekämpft werden", erklärt er.

Durch die wachsende Mobilität verbreiteten sich Bettwanzen in den vergangenen Jahren mittlerweile in ganz Deutschland. Das bestätigt auch Thomas Loose, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Schädlingsbekämpfungs-Verbandes (DSV) mit Sitz in Essen. Der DSV arbeitet inzwischen an einer Statistik. Berlin ist noch das einzige Bundesland, das verlässliche Zahlen hat. Nach Angaben von Mario Heising, Vorstand des DSV-Landesverbandes Berlin-Brandenburg, mussten im Jahr 2019 die Mitgliedsbetriebe des Landesverbandes knapp 1900 Mal mit Bettwanzen befallene Wohnungen und Zimmer entseuchen. Mehr als neun Mal so viel wie 2008, im ersten Jahr der Erhebung, als 330 Einsätze nötig waren.

Auch die Zahl der Einzelbehandlungen pro Bekämpfung hat sich erhöht. Immer häufiger gelingt sie erst nach drei, vier oder noch mehr Einsätzen. "Eine Bekämpfung von Bettwanzen kann sehr aufwendig sein. Meist müssen nicht nur Bett und Matratze, sondern der gesamte Raum einer Bekämpfung unterzogen werden, Fußleisten entfernt, Steckdosen und Lichtschalter geöffnet werden, Bilder abgehängt, Schränke abgerückt und Fußboden-Wandanschlüsse einer eingehenden Untersuchung und anschließenden Bekämpfung unterzogen werden", erklärt Loose.

Häufiger wurde festgestellt, dass Bettwanzen von benachbarten Wohnungen über Rohrdurchbrüche und oder Trockenbauwände in die eigenen vier Wände eingedrungen sind", berichtet er. Das und gegenseitige Besuche erklärt den Befall in der Bürgermeister-Kutterer-Straße. Oft arbeiten die Schädlingsbekämpfer mit einer Mischung von chemischen und thermischen Mitteln, also mit Wärme. Das kostet häufig eine vierstellige Summe. Geld, das der Hartz-IV-Empfänger nicht hat. Auf der Suche nach Unterstützung verwies ihn nach seinen Angaben eine Behörde an die nächste und wieder zurück.

Seit einem halben Jahr schon leidet der Achtjährige körperlich und seelisch. "Er sieht mittlerweile wie ein Streuselkuchen aus", berichtet der Vater. "Das Kind ist durch den Juckreiz traumatisiert", meint Internist Peter Uebel, der als "Streetdoc" unentgeltlich Menschen ohne Krankenversicherung hilft.

"Dazu kommt der Schaden durch den ausfallenden Schulbesuch", erklärt er. Doch mittlerweile bekommen Vater und Söhne Hilfe. Die "Aktion 72" mit dem Vorsitzenden Ulrich Alter hat schnell und unbürokratisch die Kosten der Bekämpfung übernommen. Und auch das Jobcenter hat sich mittlerweile bei dem alleinerziehenden Vater gemeldet, um zu prüfen, welche Unterstützung möglich ist.

Der schöpft Hoffnung, macht sich jedoch weiterhin Sorgen: "Beim Jobcenter bezahle ich bereits ein Darlehen ab. Ich muss täglich überall gründlich saugen. Da gehen auch die Staubsaugerbeutel ins Geld." Auch neue Möbel braucht er nach einer erfolgreichen Bekämpfung.