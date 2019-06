Von Klaus Welzel

Mannheim. Er kennt sie alle. Er hat mit allen gespielt, gemeinsam Songs aufgenommen. Er spielt die Lieder heute noch. Auch in der SAP-Arena am Samstag. Blues-Legenden. Viele tot. Wie Dr. John, der erst letzten Donnerstag im Alter von 77 Jahren einem Herzinfarkt erlag. In New Orleans. Ein großer Verlust für die Blues-Welt. Ein großer Verlust für Clapton, der dann den Song "Tears In Heaven" dem Altmeister widmet, der ihm einst (zusammen mit seinen alten Kumpels von Cream) geholfen hatte, eine Drogenklinik aufzubauen. In der Karibik. Und so klingt es nur folgerichtig, dass "Tears In Heaven", jenes traurige Lied, das Clapton für seinen vierjährigen Sohn schrieb, der aus dem 53. Stockwerk eines New Yorker Wolkenkratzers gefallen war, dass er dieses unendlich traurige Lied Dr. John widmete.

Das war die eine von sehr vielen, sehr angenehmen Überraschungen, die die 10.000 Besucher in der ausverkauften Halle erleben durften. Die zweite bestand darin, dass Clapton "Layla" zweimal spielte: erst in der Akustik-Variante, dann kurz vor der Zugabe elektrisch. Berauschend. Das letzte Mal gab es das 2001 in Tokio so zu hören, kann man auf Claptons Homepage nachlesen. Denn dort wird jeder Konzertabend akribisch beleuchtet. Nur drei gestaltete er dieses Jahr in Deutschland, den letzten davon gestern Abend in Dresden. Der Auftakt in Berlin soll mäßig gewesen sein - vor allem der Sound lausig.

Ganz anders in Mannheim. Es stimmt schon, anfangs war die Band etwas zu laut, was angesichts eines knalligen "Pretendings" allerdings kaum störte. Doch nach 20 Minuten hatten die Tonmeister alles im Griff. Und der Gitarrist den Abend sowieso. Lässig betritt er um 21 Uhr die Bühne. So cool und selbstverständlich, dass alles etwas überraschend wirkt. Der Einstieg in diesen grandiosen Abend. Die Präzision der Band, das erste Solo des "zweiten" Gitarristen Doyle Bramhall, der dem 74-jährigen Meister ebenbürtig ist. Aber auch die Rhythmusgruppe, bestehend aus dem Bassisten Nathan East und dem Schlagzeuger Sonny Emory, überzeugt ab dem ersten Takt. Prima Stimmung. Was sollte noch schiefgehen? Nichts.

Clapton lässt seinen Mitstreitern während der knapp zwei Stunden viel Raum. Von Bramhall gibt es auf der sehr schön gestalteten Bühne erwartungsgemäß die besten Soli zu hören, gerade während des Akustik-Sets in der Mitte der Show. Aber auch Chris Stainton an den Keyboards und Paul Carrack (ja, der Paul Carrack von Mike & The Mechanics!) an der Hammond Orgel beherrschen ihr Handwerk. Dank zweier großer LED-Screens neben der Bühne kann man allen bestens auf die Finger schauen. Sonnengebräunte, sichtbar gealterte Männerhände werkeln da, fegen über Tasten und Saiten - und der Spaß steht den Könnern ins Gesicht geschrieben.

Nur einer guckt stoisch. Clapton. Keine Miene verzieht er an diesem lauen Frühsommerabend, den er übrigens mit zehn Coverversionen und nur fünf Eigenkompositionen bereichert. Bei "Tearing Us Apart" lässt er vor allem Katiee Kissoon ins Rampenlicht, die ihn zuletzt vor zwei Jahrzehnten auf der Bühne als Go-Go-Girl begleitete. Heute ist sie eine reife Sängerin, gnadenlos gut den Ton treffend, in die Höhe hievend und dann wieder in die Tiefe sacken lassend - die Zweitsängerin Sharon White an ihrer Seite. Gerade die groovenden Reggae-Klänge gelingen der Blues-Großcombo besonders gut. "I Shot The Sheriff" - selten so kraftvoll gehört.

Clapton-Konzerte leben ja dennoch von einer gewissen Routine und Gleichmäßigkeit. Wie der Saitenzauberer da vorne steht, das Jacket überzieht, die Gitarre sehr lässig umgehängt, wie er sich nur die allernötigsten Worte abringt ("Hallo Mannheim. Schön hier zu sein"), das hat schon etwas Dylan-haftes. Und doch wirkt der Brite viel weicher. Obwohl oder gerade weil er viel durchmachte? Der Tod des Sohnes, der Hubschrauber-Absturz dreier Freunde (darunter Stevie Ray Vaughan), die Alkoholsucht, die ihn 13 Jahre lang lähmte, die Supergroups von Cream über Blind Faith bis zu den Yardbirds, die sein Ego bis zur Selbstzerstörung stärkten.

Und - man glaubt es kaum: die zeitweise Erfolglosigkeit. Das "Layla"-Album floppte 1970. Clapton wurde heroinabhängig. Und das nach einem Song, der später sein Leben prägen sollte, wie kaum ein anderer. Gewidmet war das Lied über eine glücklose Liebe übrigens der Ehefrau von George Harrison. Und erst 1992 in der Unplugged-Version für MTV startete Clapton damit richtig durch. Die war auch in der SAP-Arena sehr gefühlvoll, Applaus beim Intro.

Doch als dann das Publikum gegen Ende der Show zaghaft nach vorne strömt, schlägt "Mister Slowhand" (so sein ironisch zu verstehender Beiname) lässig in die Saiten, die Mitmusiker schauen kurz verdutzt, gehen sofort mit und liefern eine im Grunde eher passable Rockversion ab. Doch im Publikum gibt es jetzt kein Halten mehr.

Clapton-Kenner wissen: Jetzt kommt nur noch eines: "Cocaine", noch so ein trauriges, aber sehr druckvolles Lied, geschrieben vom langjährigen, 2013 verstorbenen J.J. Cale. Immer und immer enden Eric-Clapton-Konzerte mit dieser Nummer. Immer gut. Immer versöhnlich, falls mal zuvor zu viel Routine zu hören war. Aber an diesem Pfingstsamstag stimmt einfach alles. Und die Gerüchte, dass Clapton Schmerzen habe, dass er auf Tour alles langsamer angehen wolle - die ignorieren wir einfach. Forever young. Ach, das war ja Bob Dylan. Aber Clapton lebt es. Forever great.