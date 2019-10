Die Sanierungsarbeiten am Walldorfer Kreuz sorgten sowohl auf der A5 als auch auf der A6 für erhebliche Rückstaus. Foto: Priebe

Walldorf/St. Leon-Rot. (rö) Die Arbeiten zur Sanierung der Autobahn A5 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Kronau haben am Montag begonnen. In beide Richtungen stehen nur noch zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Das sorgte rund ums Kreuz sowohl auf der A5 als auch auf der A6 für erhebliche Rückstaus.

Nach Auskunft der Autobahnpolizei herrschte vor allem am Morgen "wirklich Chaos", und zwar in alle Richtungen - sogar die A61 war davon betroffen. Auch in den vergangenen Tagen, als die Baustelle eingerichtet worden war, war es auf A5 und A6 zu langen Staus gekommen.

Die Arbeiten auf dem 6,6 Kilometer langen Abschnitt bei St. Leon-Rot dauern bis Mitte 2021. Die Kosten belaufen sich auf über 60 Millionen Euro.