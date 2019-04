Spexer/Altlußheim. (RNZ/rl) Im Zusammenhang mit der Sanierung der Rheinbrücke zwischen Speyer und Altlußheim wurde ein Pendlerparkplatz in unmittelbarer Nähe zur Brücke auf badischer Seite errichtet. Das teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Da zuvor schwierig abzuschätzen war, wie groß der Bedarf an Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge sein würde, hatten die Verantwortlichen den Parkplatz zunächst nur provisorisch mit Schotter befestigt.

Da sich nun zeige, dass die Dimensionierung dem Bedarf entspricht, soll die Fläche nun asphaltiert werden, hieß es. Dafür soll eine zehn Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgetragen und Vorarbeiten am Untergrund durchgeführt werden.

Dazu soll der Parkplatz von

Montag bis Donnerstag, 15.-18. April, und von

Dienstag bis Freitag, 23.-26. April

komplett gesperrt werden.

Um die Beeinträchtigung der Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten, hat das Regierungspräsidium die Arbeiten in die Osterferien gelegt. Den Asphaltbelag in Abschnitten aufzubringen, um Teile des Parkplatzes in Betrieb zu lassen, sei technisch nicht möglich gewesen hieß es.