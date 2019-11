Rhein-Neckar. (RNZ/mün) Im gesamten S-Bahn-Verkehr in der Metropolregion Rhein-Neckar kommt es am Montagvormittag zu Zugausfällen und Verspätungen. Der Grund: Zwei Mal wurden in Ludwigshafen zwischen Rheingönnheim und Mundenheim Personen im Gleis gemeldet. Daraufhin wurde der Bahnverkehr hier zeitweise eingestellt.

Mittlerweile sind die Gleise wieder frei, aber es kommt weiterhin zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr.