Rust. (dpa/lsw) Der aus der Rhein-Neckar-Region stammende Unternehmer und Mäzen Dietmar Hopp (78) erhält für gesellschaftliches Engagement in seiner Heimat einen Radio Regenbogen Award. Hopp habe mit seiner Stiftung seit deren Gründung 1995 mehr als 720 Millionen Euro für gemeinnützige Zwecke gespendet, teilte der private Radiosender am Montag in Rust bei Freiburg mit. Er sei somit «einer der großzügigsten Spender der Welt».

Der Großteil der Spenden ging demnach ins Rhein-Neckar-Gebiet. Hopp bekomme hierfür den undotierten «Ehren-Award». Dieser werde ihm an diesem Freitag (12. April) in Rust bei Freiburg durch EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) übergeben.

Die Radio Regenbogen Awards werden im Europa-Park in Rust verliehen. Hopp, Mitgründer des Softwareunternehmens SAP mit Sitz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis), ist laut dem Sender mit Sitz in Mannheim einer von 14 Preisträgern, die in dem Jahr ausgezeichnet werden. Preise gehen unter anderem auch an Fernsehmoderator Johannes B. Kerner, Sängerin Namika, Sänger Nico Santos und Komikerin Carolin Kebekus.

Hopp stammt aus Hoffenheim, heute ein Stadtteil von Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). Dort unterstützt er den Fußball-Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim sowie mehrere soziale Projekte.