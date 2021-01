Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es ist Januar, und bis auf das Fest der Heiligen Drei Könige am Mittwoch sind die Feiertage rund um Weihnachten und den Jahreswechsel vorbei. Zumindest für die Christen in Deutschland. Denn in Russland, dem größten Land der Erde, gehen die Uhren anders. Oder besser gesagt der Kalender. Während der Westen seine Termine nach dem gregorianischen Kalender – benannt nach Papst Gregor XIII., der ihn 1582 einführte – festlegt, richten sich die orthodoxen Gläubigen in Russland nach dem julianischen Kalender. Dieser wurde nach Julius Caesar benannt, der ihn im Jahr 45 vor Christus einführen ließ.

Die Differenz zwischen dem Julianischen und dem Gregorianischen Kalender beträgt 13 Tage. Während es bei uns im Januar wieder ruhiger wird, beginnt Weihnachten in Russland erst am 7. Januar. Und auch in Deutschland leben viele Menschen mit russischen Wurzeln, die nun ihr eigenes Weihnachtsfest begehen – so wie Elena Spitzner und Tatjana Worm-Sawosskaja aus Schwetzingen. Obwohl beide schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben und das Weihnachtsfest im Dezember gern mitfeiern: Die russische Weihnacht mit Väterchen Frost, seiner Enkelin Snegurotschka, den herrlichen erleuchteten Eisbahnen bei Nacht und der Musik von Tschaikowsky hat sie nicht losgelassen.

Wenn sich die Familien in Deutschland am Heiligabend um den Weihnachtsbaum versammeln, geschieht in Russland erst einmal nichts. Für die Menschen dort sind unsere Feiertage drei ganz normale Arbeitstage. Das erste wichtige Ereignis ist die Neujahrsnacht. Das ist der Moment für den Auftritt von Väterchen Frost und seiner Enkelin Snegurotschka, was so viel wie Schneeflöckchen bedeutet. Die beiden bringen den Kindern in der Silvesternacht Geschenke. In manchen Regionen kommt Väterchen Frost erst am Neujahrsmorgen, und manchmal auch erst am 6. Januar. Die Figur ist Jahrhunderte alt und tauchte erstmals in der slawischen Mythologie als Verkörperung des Winters auf. Sein Aussehen ähnelt unserem westlichen Weihnachtsmann.

Natürlich werde in dieser Nacht auch gut und viel gegessen, berichtet Elena Spitzner, die seit 26 Jahren in Deutschland lebt. Ein Muss ist in ihren Augen der Besuch einer Eisbahn in Moskau. Im Winter soll es in der russischen Hauptstadt insgesamt 1500 Eisflächen geben. "Die Schönste findet man im Gorki-Park", erzählt Spitzner. "Wenn man dick angezogen ist, und das empfiehlt sich, ist das für mich pures Glück."

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage konnte sie dieses Jahr nicht nach Russland fahren. Die Einreise sei stark eingeschränkt und nur für einen sehr kleinen Personenkreis erlaubt. "Zum Glück geht es meiner Familie und meinen Freunden in Russland gut", so Elena Spitzner. Die nächsten Höhepunkte der russischen Weihnacht sind der Abend des 6. Januar sowie der 7. Januar – vergleichbar mit unserem Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag. Im Sinn der orthodoxen Gläubigen wird jedoch nicht die Geburt Christi, sondern das Fest der Erscheinung des Herrn gefeiert. Die Botschaft: Gott ist an diesem Tag Mensch geworden. Die viele Stunden dauernden Gottesdienste mit Liedern und schier endlosen Lichterprozessionen sind legendär. Vielleicht sei das eine Art Überkompensation, meint Worm-Sawosskaja. "Die Gottesdienste sind ein einmaliges Erlebnis, dem ich immer beizuwohnen versuche."

Im Jahr 1929 verbot die Regierung der damaligen Sowjetunion das Weihnachtsfest. Das religiöse Weihnachten lernte die Pianistin erst in Deutschland kennen. In der Sowjetunion gab es nur das nicht-religiöse Tannenbaumfest, bei dem Väterchen Frost und seine Enkelin Geschenke brachten. "Für uns Kinder war das natürlich etwas Besonderes", erinnert sich Tatjana Worm-Sawosskaja. Erst 1991 hob der russische Staat das Verbot wieder auf und erklärte den 7. Januar als Weihnachtstag zum offiziellen Feiertag. Die Figur von Väterchen Frost wurde trotzdem beibehalten.

Spitzner und Worm-Sawosskaja fühlen sich der russischen Weihnacht noch immer tief verbunden. Das dürfte nicht zuletzt auch an der Musik von Komponisten wie Pjotr Tschaikowski, Sergei Rachmaninow und Alexander Borodin liegen. Sie erlaube einen tiefen Einblick in die russische Seele und damit auch in die russische Weihnacht, so die beiden Pianistinnen.