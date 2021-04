Ladenburg/Buchen. (krs/skb/rüb) Der von Roche vertriebene Corona-Schnelltest der Firma CD Biosensor hat dem Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium (CBG) schon den Start in den Präsenzmodus am Montag erschwert. Der Beipackzettel sah vor, dass die Schüler Schutzkittel, Brille und Handschuhe tragen müssen, während sie sich selbst testen. Weil das CBG die Schutzausrüstung aber nicht in vierhundertfacher Ausfertigung hat, begann der Präsenzunterricht dort erst am Donnerstag. Wie Direktorin Hannelore Buchheister erklärte, hat das CBG inzwischen andere Schnelltests bekommen. Von "Gift" in den Roche-Tests hatte sie aber noch nichts gehört. "Zu den Inhaltsstoffen kann ich nichts sagen, doch einem Test, der eine Zulassung bekommen hat, vertraue ich." Zurecht. Aus dem Sozialministerium kam am Donnerstagabend die Entwarnung.

Ähnlich wie Buchheister sah es Rektor Stefan Baust von der Ladenburger Merian-Realschule (MRS). Auch ihm war die Nachricht von giftigen Inhalten nicht bekannt. "Ich gehe davon aus, dass Tests, die vom Land zur Verfügung gestellt werden, dahingehend geprüft sind, dass sie unbedenklich eingesetzt werden können." Auch gab er zu bedenken, dass die Schüler bei der Testung nur mit dem Stäbchen in Berührung kommen. Die Auswertung erfolgt an der MRS in einem anderen Raum durch geschulte Lehrer und Eltern.

In Buchen wurden diese Selbsttests ebenfalls an Schüler verteilt. Im Rathaus hatte es bislang aber keine Rückmeldungen besorgter Eltern gegeben, wie Fachdienstleiterin Anne Rottermann der RNZ sagte. Der Landkreis hat am 20. April vom Land eine Lieferung mit rund 9000 dieser Schnelltests erhalten. Die gelieferten Testkits sind für den Einsatz an den Kreisschulen vorgesehen, wurden aber noch nicht ausgeliefert. Die Landkreisverwaltung stehe mit dem Land in Kontakt und stimme die weitere Vorgehensweise ab, so Pressesprecher Jan Egenberger zur RNZ.