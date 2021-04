Bärbel Wasna (links) mit einem Zwerg-Malaien gold-weizenfarbig und Bärbel Langer mit einem Deutschen Langschan blau-gesäumt auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins in der Friedrichsfelder Straße in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Von Volker Knab

Schwetzingen. Seit mehr als einem Jahr steht das Vereinsleben aufgrund der Corona-Pandemie nahezu still – auch beim Kleintierzuchtverein (KTZV) 1910 Schwetzingen. Die RNZ hat bei Kassiererin Bärbel Wasna und Schriftführerin Bärbel Langer nachgefragt, was das für den Verein und seine Mitglieder bedeutet. "Seit über einem Jahr gibt es kein Vereinsleben mehr, und wir können keine Versammlungen abhalten", klagt Bärbel Langer. Und ein Ende dieses Absagen-Marathons sei vorerst nicht in Sicht. "Das für den Sommer geplante Gockelfest findet wahrscheinlich doch nicht statt. Wir hoffen jetzt auf die Lokalschau im Oktober", sagt sie. "Das ist auch der schönste und wichtigste Termin für die Züchter", ergänzt Bärbel Wasna.

Bei der Leistungsschau werden die gezüchteten Tiere öffentlich präsentiert und von auswärtigen Preisrichtern bewertet. "Aufgrund der Bewertung und der Tipps von den Preisrichtern erfahren die Teilnehmer etwas über den Zuchtstand der Tiere und wo sie sich verbessern können", erklärt Züchterin Bärbel Langer. Nur neun der insgesamt rund 70 Mitglieder des KTZV sind aktive Züchter. Damit sind alle Plätze auf dem Vereinsgelände belegt.

Finanziell schmerzhaft wird für die Kleintierzüchter die Absage des Gockelfests. "Das sind hohe Einnahmen, die uns da wegbrechen", erläutert Kassiererin Wasna. Die Situation sei angespannt. "Für Renovierungen hätten wir derzeit kein Geld." Das Gelände mit den Vögeln und Kaninchen dürfen seit Ausbruch der Pandemie nur noch die Züchter betreten. Alle anderen müssen draußen bleiben. "Kein Besucher darf auf das Gelände", erläutert Langer. Nun komme zu alldem auch noch die Warnung vor der Geflügelpest hinzu. Die Züchter müssen aber wegen der Tiere täglich auf das Gelände. Begegnungen bleiben da nicht aus. Es gilt eine strikte Abstands- und Maskenpflicht, Gespräche sind nur auf Distanz möglich. "Das ist inzwischen allen längst eingeimpft", scherzt Langer.

Sie hält derzeit insgesamt rund 200 Küken, 60 Hühner und 20 Kaninchen. Bärbel Langer liebt ihr Hobby und widmet den Tieren einen Großteil ihrer Freizeit. "Drei Stunden täglich sind das", schätzt sie. Manche ihrer Vögel sind sogar handzahm. Für das Foto für die RNZ lassen sich zwei von Langer ausgewählte Vögel – ein Deutscher Langschan blau-gesäumt und ein Zwergmalaie gold-weizenfarbig – von den Frauen problemlos auf den Arm nehmen. Durch die Aufzucht hat Langer ein sehr enges Verhältnis zu ihren Tieren aufgebaut. "Das muss man aber schon wollen und sich mit ihnen auch entsprechend lange beschäftigen", erzählt sie. "Es ist sehr zeitintensiv."

Weil die Mitglieder keine Versammlungen abhalten dürfen, sei die Vereinsarbeit sehr mühselig geworden, berichtet Wasna. "Man muss jeden einzeln ansprechen und alles immer wieder aufs Neue erzählen", sagt sie. Die Kassiererin gehört nicht zu den aktiven Züchtern. Fast alles, was außer der Zucht das Vereinsleben prägt, ist seit Ausbruch der Pandemie weggefallen. Zuletzt war es der Fasching, davor die Weihnachtsfeier. An Ostern hätte vielleicht die alte Tradition des Eiersuchens auf dem Vereinsgelände wieder aufleben können. Aber auch da machte die Pandemie ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Um Nachwuchs muss sich der Verein immerhin keine Sorgen machen. Mit drei Neuzüchtern konnten die freien Plätze auf dem Gelände aufgefüllt werden – und die Kleintierzüchter haben gleichzeitig jüngere Mitglieder dazugewonnen. Trotz des ruhenden Vereinslebens sind ihnen in den vergangenen Monaten keine Mitglieder abhanden gekommen. "Zum Glück", sagt Wasna. Bärbel Langer bleibt zuversichtlich: "Alle Züchter halten die Ohren steif, damit es endlich aufwärts geht."