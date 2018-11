Schönbrunn. (rnz) Die Panoramen des Unterdorfs und des Oberdorfes zeigen die ländlichen Strukturen um das Jahr 1905, als die Gemeinde rund 295 Einwohner zählte. Obwohl die Kirche erst aus dem 18. Jahrhundert stammt, erinnert sie in ihrer Anlage und auf den Fundamenten ihrer Vorgängerin an eine mittelalterliche Wehrkirche.

Auch heute noch ist der Steinerne Tisch ein beliebtes Wanderziel in der Region. Die RNZ veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv in loser Folge weitere Postkarten aus dem Kaiserreich.