Liebe WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer unseres RNZ-Newsletters,

wenn Sie auch zukünftig unsere Nachrichten auf Ihrem Smartphone erhalten möchten, müssen Sie jetzt handeln. Die folgenden Informationen betreffen nur unsere WhatsApp-Kundinnen und -Kunden - nicht die von Telegram, Notify und Facebook-Messenger.

> Was ist passiert? WhatsApp schaltet am Wochenende (7.12.2019) unsere Nummern für den Newsletter-Versand an Sie ab. Wegen der geänderten Nutzungsbedingungen dürfen dann nur noch registrierte Business-Kunden Nachrichten verschicken. Da der Facebook-Konzern (zu dem WhatsApp gehört) unsere Anträge seit Monaten schlicht nicht bearbeitet, müssen Sie und wir jetzt schnell handeln.

> Und was jetzt? Wenn Sie auch in Zukunft unsere Nachrichten erhalten wollen, müssen Sie auf Alternativen umsteigen, über die wir weiterhin unsere Leserinnen und Leser mit dem Morgen-Newsletter, Eilmeldungen sowie Nachrichten am Nachmittag und Abend versorgen.

> Welche Alternativen gibt es? Sie können die kostenfreie App Notify ohne Registrierung nutzen, über die wir direkt auf Ihr Smartphone die News versenden. Sie können aber auch zur WhatsApp-Konkurrenz Telegram oder als Facebook-Kunde zum Facebook-Messenger wechseln.

--> So finden Sie uns bei Notify

Nutzen Sie diesen automatischen Installationslink, um unsere News weiterhin zu erhalten: Installationslink

oder Sie installieren Notify so:

--> So finden Sie uns bei Telegram

Herunterladen für Android - bitte hier klicken

Herunterladen für I-Phone - bitte hier klicken

Auf Ihrem Smartphone installieren

Bei Telegram registrieren

In der Suche "Rhein-Neckar-Zeitung" eingeben und unseren Nachrichtenkanal auswählen und auf "START" drücken. Fertig.

Oder klicken Sie hier:

--> So finden Sie uns im Facebook-Messenger

Sie sind bei Facebook registriert? Dann können Sie hier anmelden:

--> Und was ist mit News per E-Mail?

Am 20. Januar 2020 starten wir unseren Newsletter auch per E-Mail. Wenn Sie diesen erhalten möchten, können Sie sich schon jetzt dafür registrieren. Bitte folgen Sie diesem Link: Anmeldung E-Mail-Newsletter.

> Ich habe Notify und WhatsApp gemeinsam - was jetzt? Wenn Sie schon Notify auf Ihrem Smartphone installiert und mit unserem WhatsApp-Kanal verknüpft haben, dann müssen Sie nichts unternehmen. Unser Dienstleister Messenger People stellt Sie so um, dass sie ab dem Wochenende unsere News mit Notify auf Ihrem Handy weiterhin erhalten.

-> Was passiert mit #top? Das eigenständige Abrufen der News mit dem Befehl #top hat sich erledigt, da wir ab dem Wochenende (7.12.2019) unseren Service für Sie nicht mehr über WhatsApp anbieten dürfen.

-> Und der direkte Kontakt zur RNZ? Den zwangsweisen Ausstieg bei WhatsApp bedauern wir sehr - denn viele von Ihnen haben bislang diese Möglichkeit zum direkten Kontakt mit uns genutzt. Wenn Sie uns weiterhin ohne Umwege erreichen wollen, geht das entweder per E-Mail an online@rnz.de oder über die Alternativen Telegram und Facebook-Messenger.

Es tut uns leid, dass Sie diese Umstände haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie weiterhin unsere Newsletter, Nachrichten und Eilmeldungen auch ohne WhatsApp erhalten möchten. Bleiben Sie uns gewogen,

Götz Münstermann (Leiter Online-Redaktion)