Rhein-Neckar. (mare) Der Countdown läuft: Am Montagabend verabschiedet sich 2018. Und wie jedes Jahr natürlich mit ordentlich viel Rums. Doch die Debatten darüber, ob es ein Feuerwerk zum Jahreswechsel braucht, nehmen zu. Deshalb fragte die RNZ auf ihrer Facebook-Seite: "Seid Ihr schon im Silvesterfieber? Und werdet Ihr es auch "krachen lassen" oder sagt Ihr: Feuerwerk muss nicht sein?" Und das meinen die Leser:

"Meine Güte, was für eine Frage. Es ist Tradition, und mir gefällt es", schreibt eine Userin für die Pro-Seite. Sie schränkt aber ein: "Lasst doch die Leute böllern, wie sie wollen. Solange es an Silvester um 12 Uhr ist." Genau da setzt eine Antwort an: "Und nicht Tage vorher und nachher, wo Eltern mit Kleinkindern, die schlafen und alte Leute Probleme haben und nicht darauf gefasst sind."

Eine andere Nutzerin meint: "Es gehört dazu und macht Spaß, man gönnt sich ja sonst nix. Meinem Papagei stört es nicht, er schläft." Und eine weitere Meinung: "Kann die Debatten darüber nicht verstehen. Seit Jahren wird das gemacht in den 50/60/70/80/90/00-Jahren hat es keinen gestört und jetzt kommen die Fragen jedesmal." Der Rat des Users: "Lasst doch mal fünfe gerade sein, die Kirche im Dorf."

Das ist aber - so ist ein deutlicher Trend zu erkennen - klar die Minderheitenmeinung. Einige User betonen zwar den optischen Effekt, aber auch das Aber. "Es sieht zwar schön aus", schreibt eine Nutzerin, "es spricht aber vieles gegen Böller: extrem hohe Feinstaubbelastung, Verletzungs- und Brandgefahr und oftmals Panik bei Tieren (und teilweise auch bei Menschen)." Dem schließt sich ein anderer Leser an: "Ist schon schön anzuschauen, aber stinkt und qualmt leider derbe, nicht erst seit diesem Jahr." Er habe in seinem Leben noch nie auch nur einen einzigen Silvesterböller gekauft. "Auch wenn ich erst seit letztem Jahr einen Hund habe - und der hat das Geballer zumindest letztes Silvester völlig verschlafen."

Das Gros der Leute wird an Silvester aber nicht böllern. "Kein Feuerwerk und keine Böller!", schreibt eine Leserin und fordert: "Nehmt Rücksicht auf Tiere und Umwelt." Zwei andere Nutzer formulieren unisono es kurz und knapp: "Wir verzichten." Eine ähnliche Aussage: "Muss nicht sein."

"Denkt an die Tiere", appelliert ein weiterer User. Sein Tipp: "Trinkt lieber ein paar Bierchen mehr. Da habt ihr was davon." Eine andere Leserin geht's gemütlich an: "Ich kaufe schon seit Jahren kein Feuerwerk mehr, ich schaue es im Fernsehen an das reicht uns." So auch die Meinung dieser Userin: "Wir machen kein Feuerwerk lassen es ganz ruhig angehen." Auch sie spricht die Auswirkungen des Feuerwerk auf die Vierbeiner an: "Wir haben zwei Hunde mit denen verbringen wir die Silvesternacht auf dem Sofa."

Ohnehin machen sich viele Gedanken um die Tiere. "Wir verzichten auf Feuerwerk. Wir haben einen Kater und ich hab eh Angst vor dem ganzen Zeug. Feiern lieber ohne. Ist auch schön", schreibt eine Leserin. "Keine Böller, denkt doch auch an die Tiere, am Boden und auch am Himmel", stimmt eine weitere Meinung mit ein. "Der Alptraum von Haustieren und denen, die einen Krieg erlebt haben", sagt schließlich eine andere Userin. Weitere Kommentare: "Muss nicht sein, ich kann das Geknalle nicht so gut haben, und meine Katzen noch viel weniger", "Mein Hund sagt, das tut mein Ohren nicht gut".

Einen finanziellen Aspekt werfen zwei weitere User ein: "Ich knalle auch nicht, da ist mir das Geld zu schade", lautet ein Kommentar. "Das Geld kann ich nehmen und lieber Essen gehen und habe mehr davon oder kaufe mir was schönes. Der, der das Geld zum rausschmeißen hat, der soll es tun, ich brauch es nicht. Tradition hin oder her." Ein anderer, augenzwinkernder Kommentar: "Ich persönlich zünde lieber einen 500 Euro Schein an. Der erzeugt ein hervorragendes Flammenbild und hat ein dezent erotisches Knistern. Außerdem liegt die Abbrenndauer etwas höher als normale Böller."

Eine ähnliche Sicht: ""Sowas muss nicht sein... und wenn ich mir sowas kaufen würde, da könnte ich gleich die Scheine in die Hand nehmen und verbrennen. Macht erstens nicht so nen Krach und lustig ist es auch."

Was aber dann tun, wenn nicht geböllert wird. Mit einem Augenzwinkern schildern einige, was für sie zum Jahreswechsel ansteht. "Das einzige was bei uns krachen wird, ist die Windel meines sechs Monate alten Sohnes", schreibt eine Nutzerin. "Ich lasse es krachen ... aber nicht mit Feuerwerk", schreibt ein User.

Wie auch immer: Am Ende bleibt es jedem selbst überlassen, wie er den Jahreswechsel feiert. "Gewitter, Hubschrauber, Autos, Motorräder, Flugzeuge sind auch solche Krachmacher - daran is nix zu änderen", schreibt ein Nutzer. Schiebt aber nach: "Aber ich böllere auch nicht!"