Von Marie Degenfeld

Rhein-Neckar. In unserer Region wird 2019 gerockt, geswingt, gejammt. Und in unserem RNZ-Konzert-Guide geben wir Euch einen Überblick über die besten Konzerte 2019.

>>>Der Konzert-Guide wird stetig aktualisiert<<<

>>>Hier geht es zum RNZ-Festival-Guide<<<

MÄRZ

14.3. Luciano

Was: Nachdem Lucianos Ballin-Tour in allen Städten ausverkauft war, kommt er mit der Ballin-Zusatz-Tour nach Heidelberg. Zuhörer können sich auf feinsten Rap freuen.

Genre: Rap

Wo: halle02, Heidelberg

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 32 Euro hier

16.3. Konstantin Wecker

Was: Konstantin Wecker ist einer der wichtigsten deutschen Liedermacher. Mit seinem langjährigen Bühnenpartner Jo Barnikel kommt er mit dem Programm "Solo zu zweit" nach Weinheim.

Genre: Pop

Wo: Stadthalle, Weinheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 54 Euro hier

17.3. Kelvyn Colt

Was: Die Musik des 23-jährigen Rappers & Songwriters läss sich zwischen 2Pac, Eminem und Kid Cudi einordnen. Colt lässt sich aber ungern in eine Schublade stecken: "Ich stehe für jeden, der zwischen zwei Kulturen aufgewachsen ist".

Genre: HipHop

Wo: Karlstorbahnhof, Heidelberg

Wann: 21 Uhr

Tickets: ab 22,40 Euro hier

26.3. Lukas Rieger

Was: Der ehemalige "The Voice Kids" Kandidat geht mit seinem zweiten Album "Code" auf Tournee. Mit "Code" gelang ihm der direkte Sprung auf Platz 2 der deutschen Charts.

Genre: Pop

Wo: Capitol, Mannheim

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 41 Euro hier

31.3. Rockstah

Was: Nachdem Max Nachtsheim vom Rappen zum Podcasten gewechselt hat, ist er wieder zurück.

Kurz und knackig: "Der Rockstah hat wieder Bock Musik zu machen und deshalb macht der Rockstah jetzt auch wieder Musik". Zuschauer können sich bei der "Wütendes Komplexkind" Tour auf neue Sounds freuen.

Genre: Rap

Wo: halle02, Heidelberg

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 25 Euro hier

APRIL

1.4. Phela

Was: Phela hat ihre Karriere ursprünglich als Geigerin begonnen. Inzwischen spielt und singt sie. In den letzten Jahren war sie als Support-Act mit Andreas Bourani und Philipp Poisel auf Tour.

Genre: Pop

Wo: Karlstorbahnhof, Heidelberg

Wann: 21 Uhr

Tickets: ab 21 Euro hier

5.4. The Gardener & The Tree

Was: Die talentierten Schweizer erinnern an eine Mischung aus Mumford&Sons und The Lumineers.

Genre: Indie-Folk

Wo: Das Haus, Ludwigshafen

Wann: 21 Uhr

Tickets: 20 Uhr hier

13.4. Eros Ramazotti

Was: Der italienische Superstar geht mit seinem neuen Album "Vita Ce N’è" auf Tour und macht Halt in Mannheim.

Genre: Pop

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 57 Euro hier

13.4. Kakkmaddafakka

Was: Die norwegische Party-Band kommt mit neuem Album nach Mannheim. Die Jungs begeistern mit mitreißenden Refrains, warmem Indie-Pop und fetzigen Gitarren-Riffen.

Genre: Indie

Wo: Alte Feuerwache, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 26 Euro hier

MAI

8.5. Max Mutzke & monoPUNK

Was: Max Mutzke und seine Band monoPunk bieten zusammen besten deutschen Soul. Mutzke, einer der wohl vielseitigsten deutschen Künstler, transformiert Hip-Hop Klassiker zu New-Soul-Hymnen.

Genre: Pop

Wo: halle02, Heidelberg

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 43 Euro hier

9.5. Rod Stewart

Was: Sir Rod Stewart ist einer der erfolgreichsten britischen Sänger aller Zeiten. Auf seiner Tour wird er auch Songs seines neuen 30. Studioalbums "Blood Red Shoes" spielen.

Genre: Rock

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 19.30 Uhr

Tickets: ab 94 Euro hier

9.5. L'AUPAIRE

Was: Robert Laupert alias L`aupaire wurde von der Musik schon früh angezogen. So begann er als kleiner Junge mit dem Klavier- und Blockflötenspiel. Es folgten Saxofon und Gitarre. Seine Musik ist eine Mischung aus gefühlsvollen Melodien und spannend erzählten Geschichten. Diese Kombination bietet ein einmaliges Live-Erlebnis.

Genre: Folk

Wo: Karlstorbahnhof, Heidelberg

Wann: 21 Uhr

Tickets: ab 23,50 Euro hier

16.5. Sweet

Was: Die Rocker von Sweet kommen nach Mannheim, um ihr 50-jähriges Jubiläum zu feiern.

Genre: Rock

Wo: Capitol, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 42 Euro hier

16.5. Naturally 7

Was: Die A-capella Giganten werden oft die "Band ohne Band" genannt. Alle Instrumente ahmen sie mit ihren Stimmen nach.

Genre: A cappella

Wo: Alte Mälzerei, Mosbach

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 35 Euro hier

18.5. Klaus "Major" Heuser Band

Was: Das Repertoire der Band setzt sich überwiegend aus Kompositionen Heusers zusammen. Diese gehen von Blues, Country, Jazz-Elementen bis zu Rock.

Genre: Rock

Wo: REX, Bensheim

Wann: 20.30 Uhr

Tickets: ab 25 Euro hier

19.5. Schiller

Was: Schiller feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Seine Live-Shows zeichnen sich durch aufwendige Video-Performances mit Bildern und berauschende Sounds aus.

Genre: Elektro, Pop

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 50 Euro hier

22.5. Lenny Kravitz

Was: Lenny Kravitz setzt seine "Raise Vibration Tour" fort. Neben neuen Songs können sich Fans auch auf Klassiker des Rockstars freuen.

Genre: Rock

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 22 Uhr

Tickets: ab 71 Euro hier

24.5. DJ Bobo

Was: Der erfolgreiche Schweizer kehrt mit der neuen Show "KaleidoLuna" auf die Bühne zurück.

Genre: Pop

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 22 Euro hier

24.5. The Temptations

Was: Von den Grammy Awards bis zur Goldauszeichnung - die Soul-Legenden haben wohl die beliebtesten Auszeichnungen eingeheimst. Nach einer achtjährigen Studio-Pause wurde letztes Jahr ein neues Album veröffentlicht.

Genre: Soul

Wo: Capitol, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 40 Euro hier

25.5. Backstreet Boys

Was: "Backstreet`s back, alright" - die erfolgreichste Boyband weltweit bricht mit "DNA" auf zu ihrer größten Arenatour. Die neue Platte beinhaltet die einzigartigen Züge von jedem Mitglied.

Genre: Pop

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 219 Euro hier

27.5. David Garrett

Was: Der Stargeiger tourt zusammen mit der Neuen Philharmonie Frankfurt. Bei dieser "Unlimited" Tour wird Garrett das erste Mal unplugged spielen.

Genre: Klassik

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 53 Euro hier

29.5. Nena

Was: Mit Nena eröffnet eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der deutschen Musikgeschichte das Mannheimer Zeltfestival.

Genre: Deutschpop

Wo: Zeltfestival, Maimarktgelände, Mannheim

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 54 Euro hier

30.5. Andreas Bourani

Was: Der 33-jährige Popsänger hat in Mannheim den Auftakt seiner Konzertsaison.

Genre: Pop

Wo: Zeltfestival, Maimarktgelände, Mannheim

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 51 Euro hier

JUNI

5.6. Status Quo

Was: Mit über 54 Jahren Bestehen gehören Status Quo zu den langlebigsten Rockbands. Die Jungs wollen nicht zu Ruhe kommen und so ist das Jahr 2019 voll gepackt mit Auftritten.

Genre: Rock

Wo: Zeltfestival, Maimarktgelände, Mannheim

Wann: 19 Uhr

Tickets: 61,50 Euro hier

7.6. Namika & Joris

Was: Die erfolgreichen Nachwuchskünstler Namika und Joris machen dieses Jahr gemeinsame Sache. Wo Namika führ gefühlvollen Hip-Hop steht, trifft man bei Joris auf schöne Pop-Melodien.

Genre: Pop, Hip-Hop, Jazz

Wo: Zeltfestival, Maimarktgelände, Mannheim

Wann: 18 Uhr

Tickets: 40,50 Euro hier

8.6. Eric Clapton

Was: Die Gitarren-Legende Clapton tritt in diesem Jahr nur sieben Mal auf. Deshalb sind die Tickets für sein Konzert in Mannheim besonders begehrt.

Genre: Rock, Blues

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 181 Euro hier

18.6. Powerwolf

Was: Die erfolgreiche Metal-Band begeistert mit packenden Live-Shows und dem neuen Album "The Sacrament of Sin".

Genre: Metal

Wo: Zeltfestival, Maimarktgelände, Mannheim

Wann: 18 Uhr

Tickets: ab 46 Euro hier

19.6. Cypress Hill

Was: Mit einer Mischung aus Rap und Reggae wollen Cypress Hill mit ihrem neuen Album überzeugen.

Genre: Hip-Hop

Wo: Zeltfestival, Maimarktgelände, Mannheim

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 54 Euro hier

21.6. Midnight Oil

Was: Mit den australischen Rockern von Midnight Oil hat das Zeltfestival einen krönenden Abschluss.

Genre: Rock

Wo: Zeltfestival, Maimarktgelände, Mannheim

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 57 Euro hier

22./23.6. Ed Sheeran (mit Zara Larsson und James Bay)

Was: Der Superstar kommt auch 2019 nach Deutschland und gibt ein doppeltes Gastspiel auf dem Hockenheimring. Und dabei hat er zwei weitere Superstars im Gepäck.

Genre: Pop

Wo: Hockenheimring

Wann: jeweils 18.15 Uhr

Tickets: ab 89 Euro hier

JULI

2./3.7. Udo Lindenberg

Was: Gleich für zwei Termine kommt Deutschlands beliebter Altrocker nach Mannheim.

Genre: Rock

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 59 Euro hier

6.7. Mark Knopfler

Was: Der mehrfache Grammy-Gewinner geht mit dem neuen Album "Down The Road Wherever“ auf Tournee.

Genre: Rock

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 82 Euro hier

31.7. PUR

Was: Die schwäbische Kultband darf das "Musik im Park" Festival eröffnen.

Genre: Deutschpop

Wo: Musik im Park, Schlossgarten, Schwetzingen

Wann: 19.30 Uhr

Tickets: ab 55 Euro hier

AUGUST

2.8. Michael Patrick Kelly

Was: Nach seinem erfolgreichen Comeback und vielen ausverkauften Konzerten freuen sich Fans auf Paddy Kelly bei "Musik im Park".

Genre: Pop

Wo: Musik im Park, Schlossgarten, Schwetzingen

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 55 Euro hier

4.8. ZAZ

Was: Der französische Superstar kommt für sechs exklusive Konzerte nach Deutschland. Eins davon ist bei "Musik im Park".

Genre: Jazz, Pop

Wo: Musik im Park, Schlossgarten, Schwetzingen

Wann: 19.30 Uhr

Tickets: ab 54 Euro hier

16.8. Aretha Franklin Musical "Respect"

Was: In Hommage an die großartigste Soul-Stimme aller Zeiten werden an Franklins erstem Todestag ihre bekanntesten Songs gecovert.

Genre: Soul

Wo: Seebühne, Luisenpark, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 39 Euro hier

SEPTEMBER

11.9. Alice Cooper

Was: Der legendäre Schockrocker macht bei seiner Welttournee Halt in Mannheim. Besucher können sich auf Klassiker, aber auch auf neues aus seinem Album "Paranormal" freuen.

Genre: Rocker

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 71 Euro hier

28.9. Götz Alsmann

Was: Götz Alsmann nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Italien. Das Publikum erwartet eine Auswahl der besten italienischen Evergreens.

Genre: Jazz

Wo: Parktheater, Bensheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 36 Euro hier

OKTOBER

4.10. Konstantin Wecker

Was: Der deutsche Liedermacher macht mit seinem langjährigen Bühnenpartner Jo Barnikel Halt in Weinheim.

Genre: Pop

Wo: Konzertsaal im Pfalzbau, Ludwigshafen

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 47 Euro hier

11.10. Cher

Was: Die Pop Legende kommt mit ihrer "Here we go again" Tour nach 15 Jahren zurück nach Deutschland.

Genre: Pop

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 77 Euro hier

11.10. Max Raabe & Palast Orchester

Was: Der begabte Bariton tourt wieder und kommt mit seinem Palast Orchester nach Ludwigshafen.

Genre: Kabarett, Orchester

Wo: Theatersaal im Pfalzbau, Ludwigshafen

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 58 Euro hier

13.10. Die Orsons

Was: Nach einer vierjährigen Bühnenabstinenz gehen die schwäbischen Hip-Hopper endlich wieder auf Tournee.

Genre: HipHop

Wo: halle02, Heidelberg

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 31 Euro hier

17.10. Seeed

Was: Die elf Reggae Giganten arbeiten an neuen Songs und werden diese auf ihrer Herbsttour präsentieren.

Genre: Reggae, Dancehall

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 83 Euro hier

22.10. David Hasselhoff

Was: Da scheint es jemandem gut bei uns gefallen zu haben. Nach der Tournee im letzten Jahr kommt The Hoff wieder nach Deutschland für 13 Gigs.

Genre: Pop

Wo: Maimarkthalle, Mannheim

Wann: 21 Uhr

Tickets: ab 65 Euro hier

25.10. Mark Gillespie's King of Floyd

Was: Mit einer Hommage an die großartige Band "Pink Floyd" tourt Mark Gillespie durch Deutschland. Im Gepäck: ein Best-of der britischen Rocker.

Genre: Pink Floyd

Wo: Stadthalle, Weinheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 31 Euro hier

29.10. OK KID

Was: Mit einer Menge neuer Songs wollen die Kids ihre Herbsttournee starten.

Genre: Pop

Wo: halle 02, Heidelberg

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 32,20 Euro hier

NOVEMBER

3.11. Peter Kraus

Was: Der Superstar der 50er und 60er feiert in diesem März seinen 80. Geburtstag. Aus diesem Grund will er es wieder wagen und startet mit einer großen Jubiläumstour.

Genre: Schlager

Wo: Rosengarten Mozartsaal, Mannheim

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 50 Euro hier

5.11. Sarah Connor

Was: Nach über 1,2 Millionen verkauften Exemplaren ihres ersten deutschsprachigen Albums "Muttersprache" geht Connor mit einem neuen Album auf Tournee.

Genre: Pop, Soul

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 19 Uhr

Tickets: ab 49 Euro hier

8.11. Michael Bublé

Was: Der kanadische Jazzsänger kehrt mit seinem neuen Album "love" auf die deutschen Bühnen zurück. Das Album überzeugt mit zeitlosen Klassikern.

Genre: Jazz

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 100 Euro hier

8.11. Achim Reichel & Band

Was: Der "Ur-Vater des deutschen Rock" kann mit 22 Alben auf ein großes Werk zurückblicken. Seine Fans können sich freuen auf ein "Best-Of" freuen: eine Mischung aus Seemannslieder, altgermanische Balladen und Volkslieder.

Genre: Rock

Wo: Rosengarten Musensaal, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 49 Euro hier

12.11. a-ha

Was: Die Norweger haben für ihre kommende Herbsttour ein neues Format angekündigt: der Abend soll aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen bestehen. Im ersten Teil will die Band alte und neue, bekannte und weniger bekannte Hits spielen. Im zweiten Teil kommt dann das komplette 1985er Debüt Album "Hunting High and Low".

Genre: Pop

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 59 Euro hier

19.11. Lisa Stansfield

Was: Die "British Queen of White Soul" feiert mit ihrer 9-köpfigen Band das 30-jährige Jubiläum des Solo-Debüts.

Genre: Pop

Wo: Feierabendhaus der BASF, Ludwigshafen

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 57 Euro hier

23.11. Kelly Family

Was: Die Kellys sind wieder zurück! Wenn auch nicht mit allen Familienmitgliedern, feiern sie das 25-jährige Jubiläum vom Erfolgsalbum "Over the Hump". Die Besucher erwartet ein einmaliges Konzertereignis mit vielen Erinnerungen.

Genre: Folk, Pop

Wo: SAP-Arena, Mannheim

Wann: 19.30 Uhr

Tickets: ab 45 Euro hier

29.11. Night of the Proms

Was: Pop meets Classic at its best: Bei der Night of the Proms wird bereits seit 1985 demonstriert, wie der Mix aus Pop und Klassik nicht nur den Popstars von Morgen den Weg weist, sondern auch regelmäßig ein begeistertes Publikum hinterlässt.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets!

Genre: Pop meets Klassik

Wo: SAP Arena Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 63 Euro hier

DEZEMBER

1.12. Namika

Was: Namikas neues Album „Que Walou“ ist eine Redenwendung aus Zentralmarokko und bedeutet „wie nichts“ oder „für nichts“. Genau so klingt das Album nun auch: Leicht, bouncy, scheinbar mühelos. Die Single-Auskopplung „Je ne parle pas français“ wurde passend dazu zum Nr. 1-Sommer-Hit. Nachdem die Vorab-Tour im September 2018 schon vor Tourstart restlos ausverkauft ist, geht’s für Namika 2019 auf ausgedehnte Tour!

Genre: Pop

Wo: Alte Feuerwache Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 41 Euro hier

11.12. Xavier Naidoo

Was: Das Beste aus 25 Jahren vereint Xavier Naidoo in seiner neuen Konzertserie "Hin und Weg Tour" Ende 2019. Gemeinsam mit seiner hochkarätig besetzten Live-Band präsentiert der zu den absolut herausragenden deutschen Interpreten zählende Künstler Meilensteine seiner einzigartigen Karriere.

Genre: Pop

Wo: SAP Arena Mannheim

Wann: 20 Uhr

Tickets: ab 71 Euro hier

>>>Ihr habt noch weitere (Geheim)Tipps für uns oder findet dass weitere Konzerte in unseren Guide sollten? Dann mailt uns einfach an online@rnz.de<<<