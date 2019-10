Von Peter Lahr

Sinsheim. "Mal bist du laut, mal bist du leise / Mal müde, doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen / oder eiskalt sein." Diese Zeilen des Münsteraner Popstars Johannes Oerding beschreiben eine ganz besondere Beziehung, nämlich die zur Heimat. Dass auch die jüngere Generation sich wieder mit dem einst als bieder verpönten Begriff auseinandersetzt, bewies Sängerin Kathleen Wagner von der Sinsheimer Musikschule. Bei der Vorstellung der druckfrischen Exemplare des 30. RNZ-Heimatkalenders "Unser Land 2020" brachte sie das soulige Heimatlied zu Gehör. Was am Dienstagabend an die 100 Gäste in der Kulturkirche von Stift Sunnisheim erfreute. Neben dem Herausgeber-Trio Karl Heinz Neser, Gerhard Layer und Karl Wilhelm Beichert bedankte sich auch RNZ-Verlegerin Inge Höltzcke bei den 92 ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren für ihren Einsatz.

Für Oberbürgermeister Jörg Albrecht eröffnete die Präsentation bereits inoffiziell die baden-württembergischen "Heimattage" die 2020 in Sinsheim stattfinden. Auch Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald Kreises, und bekennender "Unser Land"-Leser griff in seinem Grußwort nach den Sternen der Silvesternacht: "Das neue Jahr beginnt nicht auf Samoa oder auf der Weihnachtsinsel, sondern in Sinsheim." Dazu passte die nicht minder fantastische Musik, die auch Evelyn Wagner auf dem Flügel anstimmte.

Viele Gäste sicherten sich gleich nach der Präsentation ihr Exemplar des Heimatkalenders. Foto: Peter Lahr

"Gestern die Bundeskanzlerin, heute unser Kalender, ein Höhepunkt jagt den anderen", scherzte Karl Heinz Neser. Als einen Vertrauensbeweis wertete der Mitherausgeber die Präsenz der RNZ-Spitze. Neben Herausgeberin Inge Höltzcke saß auch Chefredakteur Klaus Welzel in der ersten Reihe. Der 1985 gestartete Heimatkalender erscheint nicht nur seit 30 Jahren unter der Ägide der RNZ - und wurde nun erstmals in Heidelberg gedruckt. Seit 30 Jahren fungiert Gerhard Layer - bis vergangenes Jahr Leiter der Mosbacher RNZ-Redaktion - als Schriftleiter. "Autoren aus der Region berichten über die Region", so einfach sei das Erfolgsgeheimnis von "Unser Land." Dabei überschreite man bewusst Kreisgrenzen und berichte aus den Kulturlandschaften Kraichgau, Neckartal, Odenwald und Bauland.

"Es ist ein wunderbarer Einstieg ins Heimattage-Jahre", freute sich OB Jörg Albrecht. "Heimat ist ein Ort, an dem uns alles vertraut ist", definierte der Rathauschef und bedankte sich, dass die RNZ, aber auch der Heimatkalender, die Region Tag für Tag journalistisch begleiteten. Gerade im Smartphone-Zeitalter sei es wichtig, dass das Wissen um historische Errungenschaften nicht verloren gehe.

"Apotheker Kullmer nahm mich mit zu einer der ersten Versammlungen des Heimatvereins Kraichgau in Eppingen", erinnerte sich Gerhard Layer an einen Termin aus dem Jahr 1974, den er als junger Volontär der RNZ in Sinsheim besuchte. Das "Land der 1000 Hügel" bilde auch in der neuen Ausgabe ein Schwerpunktthema, feierten doch Sinsheim, Eppingen und Waibstadt 800 Jahre Stadtrecht. Gar in die Römerzeit zurück gehe es mit einem Beitrag über den Gutshof von Neidenstein. Einen weiteren Fokus bildeten der Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegszeit. Mit 336 Seiten sei die aktuelle "Gold-Ausgabe" die bislang umfangreichste. Darin enthalten seien 104 Beiträge, und unter den Autoren auch wieder einige Debütanten. Für das "schützende Verlagsdach", welches die gute Entwicklung des "Unser-Land-Gartens" erst ermöglicht habe, bedankte sich Layer ebenfalls.

"’Unser Land’ ist ein Bekenntnis zu der Region und den Menschen, die hier leben", betonte Inge Höltzcke, die an diesem Abend den Ort ihrer Kindheit und Jugend besuchte: "Hier habe ich Freunde gefunden, schwimmen gelernt, Abitur gemacht. Sinsheim ist meine Heimat." Um Spurensuche nach der eigenen Identität gehe es den Autoren. Man könne sich in einer Zeit, in der Menschen auf der ganzen Welt auf der Flucht seien vor Hunger, Elend und Krieg, glücklich schätzen, an die Orte der Kindheit zurückkehren zu können. Der Heimatkalender, aber auch die tägliche Ausgabe der RNZ, fühlten sich der Aufgabe verpflichtet, Alt- und Neubürgern Identität und Heimat zu schaffen. Als ein Gemeinschaftswerk "von uns allen mit unseren unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen", sah Karl Wilhelm Beichert "Unser Land".

In den vergangenen 30 Jahren seien darin etwa 4000 Beiträge erschienen. Nicht zuletzt dank der ordnenden Hand von Gerhard Layer werde aus der bunten Mischung - die in der Rohform auf ihn durchaus labyrinthisch gewirkt habe - ein rundes Ganzes. Und es sei eine große Freude, dass sogar der Landrat das "Heimatbuch in Fortsetzungen" auf seinem Nachttisch liegen habe.

Info: "Unser Land 2020": Heimatkalender für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau 2019, ISBN 978-3-936866-68-1, 336 Seiten, Paperback. Verkauf zu 11,80 Euro in allen RNZ-Geschäftsstellen.