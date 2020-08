Heidelberg. (wit) Erst einen Gutschein und später, falls gewünscht, dann doch noch die Rückzahlung des Geldes: Nach dem Ausfall zahlloser Konzerte und anderer Veranstaltungen im Zuge der Corona-Krise hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das die Veranstalter eines Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstigen Freizeitevents, das wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, dazu berechtigt, dem Karteninhaber den vollständigen Buchungswert inklusive aller sonstiger Entgelte zunächst in Form eines Gutscheins zu erstatten.

Die Regelung erfolgte, um die Kulturlandschaft Deutschlands sowie unzählige Arbeitsplätze in diesem Bereich zu schützen, wie es dazu hieß. Die Gutscheine haben eine Gültigkeit von drei Jahren; sie können bis zum 31. Dezember 2023 für eine beliebige Veranstaltung des jeweiligen Veranstalters eingelöst werden. Die Erstattung des Gutscheinwertes ist generell ab dem 31. Dezember 2021 möglich, heißt es weiter.

Für Tickets coronabedingt abgesagter oder verschobener Veranstaltungen, die im Vorverkauf in den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung erworben wurden, erhalten die Käufer in der Regel ebenfalls einen Gutschein in voller Höhe des jeweiligen Buchungswertes. Darüber hinaus haben sich einzelne Veranstalter auch bereit erklärt, für bei den RNZ-Geschäftsstellen gekaufte Tickets schon jetzt auch Geld zurück zu erstatten, falls dies gewünscht ist – wie es beispielsweise der Heidelberger Frühling bei den für dieses Frühjahr geplanten und dann abgesagten Veranstaltungen getan hat.

Ob, in welchem Falle und wie solche Rückzahlungen jeweils möglich sind, ist bei den jeweiligen RNZ-Geschäftsstellen zu erfahren. Für entsprechende Anfragen sollte man sich also an die entsprechende Geschäftsstelle wenden, bei der die Tickets erworben wurden. Und man sollte die Eintrittskarten dann mitbringen.

Auskunft über den Sachstand bei einzelnen Veranstaltungen und Möglichkeiten zum Umtausch oder einer eventuellen Rückzahlung des Ticket-Preises ist darüber hinaus auch erhältlich per Email-Anfrage an RNZ-ticket-rueckgabe@rnz.de, möglichst mit Kopie des jeweiligen Tickets. Wer sein Ticket über das Internet erworben hat, erhält von der jeweiligen Verkaufsstelle (beispielsweise eventim.de oder reservix.de) eine entsprechende Nachricht per Mail sowie den entsprechenden Gutschein und Informationen darüber, wo und wie dieser eingetauscht werden kann.

Zahlreiche Tickets behalten darüber hinaus ihre Gültigkeit für Ersatztermine, wie sie bei vielen Veranstaltungen bereits angesetzt worden sind. In diesem Fall braucht sich der Ticketbesitzer um nichts weiter zu kümmern.