Heidelberg. (RNZ) Wenn am Sonntagabend das erste RNZ-Forum digital startet, steckt viel Technik hinter diesem Event. Im Streaming-Studio von Epicto in Edingen-Neckarhausen empfängt RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel seine Gäste zum Thema "Lockdown-Knockdown?". Mehrere hundert Zuschauer werden zugeschaltet sein – und können ihre Meinung zum Thema einbringen. Vorausgesetzt, sie nutzen die Registrierung über den Link www.rnz.de/forum.

Wer einmal drin ist (dazu muss man sich selbst ein Passwort geben und dieses bestätigen), kann sich am Sonntag kurz vor 18 Uhr live aufschalten und die rund eineinhalbstündige Sendung erleben. Welzel wird dabei an mehreren Stellen zum Mitmachen auffordern. Denn über das Internetprogramm Sli.do sind sogenannte Votings, also Abstimmungen möglich. Diese werden während der Sendung ausgewertet und natürlich den Zuschauern mitgeteilt.

Darüber hinaus kann jeder Fragen stellen oder seine Meinung kundtun. RNZ-Mitarbeiterin Sophie Feest wertet die Chateinträge aus – versteht sich von selbst, dass die besten der Fragen auch in die Moderation eingearbeitet werden. Die Zuschauer bestimmen den Inhalt dieses RNZ-Forums also mit.

Am sichersten ist es übrigens, wenn registrierte Zuschauer sich die Sendung auf einem großen Bildschirm anschauen und ihr Smartphone parat halten. Über dieses können sie dann unkompliziert an den Sli.do-Befragungen teilhaben. Zur Einübung wird es gleich zu Beginn der Sendung eine Testfrage geben.

Die RNZ geht hier gemeinsam mit dem Event-Spezialisten Epicto neue Wege der Kommunikation, worauf sich nicht nur der moderierende Chefredakteur freut. Bis Freitagabend haben sich bereits 350 Nutzer für das RNZ-Forum digital angemeldet. Da es sich um eine Online-Veranstaltung handelt, und der Eintritt wie immer frei ist, können sich Interessierte noch bis kurz vor Beginn der Sendung am Sonntag registrieren.

Im Studio wird selbstverständlich alles coronagerecht ablaufen. Live zu Gast sind Prof. Dr. Hans-Georg Kräusslich, der Chefvirologe am Heidelberger Uniklinikum, dann der Psychiater Prof. Dr. Rainer Holm-Hadulla sowie MLP-Academics-Chef Matthias Lautenschläger und der Musiker Jonathan Zelter. Zugeschaltet werden Dr. Caroline von Kretschmann, Chefin des Hotels "Der Europäische Hof" in Heidelberg und der Intendant des Enjoy Jazz Festivals, Rainer Kern.

Info: Wer dabei sein möchte, kann sich kostenlos über den Link: www.rnz.de/forum